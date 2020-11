Dia do solteiro é uma data comercial criada na China Reprodução internet

Publicado 11/11/2020 19:30

Brasil - Nesta quarta-feira, dia 11, a China comemora o Dia do Solteiro, maior data para o comércio por lá. Porém, por aqui, o site AliExpress aproveita a data para divulgar um festival de ofertas. Desta quarta-feira até as 4h59min do dia 13, o site oferece descontos de até 70% em diversos produtos.



O marketplace AliExpress também vai distribuir diferentes cupons de desconto para a campanha, que podem ser sinalizados no carrinho de compras para ampliar o nível de desconto. Novos usuários, sem histórico de compras no AliExpress, têm direito a descontos mais agressivos em sua primeira compra. A recomendação para se adicionar itens desejados ao carrinho, com antecedência, dá-se em função de produtos muito procurados eventualmente se esgotarem já nas primeiras horas do festival.



Este ano, o AliExpress prevê três vezes mais vendedores internacionais (de fora da China) e três vezes mais compradores globais participando do festival, em comparação a 2019. Na cerimônia de abertura do festival, promovida pelo grupo Alibaba, em Shangai, mais de 100 artistas participaram, incluindo Katy Perry e Jackie Chan. A estrela Taylor Swift também marca presença no Dia do Solteiro participando de uma ação de live commerce com a influenciadora Viya Huang.



Para assegurar entregas rápidas após as compras do festival, o AliExpress manterá três voos fretados semanais para o Brasil, o que permite, por exemplo, aproveitar as vendas do 11.11 para adquirir presentes para o Natal.

A Americanas também promove o evento pelo segundo ano consecutivo. Os clientes podem comprar, no site e no app da marca, milhões de produtos internacionais com até 60% de desconto, além de terem condições especiais de pagamento, feitos na moeda brasileira.

Todos os produtos do evento têm frete grátis. Já quem pagar com o super app Ame Digital terá até 12% de cashback (parte do dinheiro de volta) em itens selecionados. As promoções valerão até às 23h59 desta quinta-feira (12).

"Com o evento 11/11 - Maior Festival de Compras do Mundo, queremos reforçar para os nossos clientes que eles podem adquirir produtos do mundo inteiro durante todo o ano pela Americanas, com confiança e na melhor experiência de compra para os consumidores", afirma Marcelo Nunes, CFO da B2W Digital, dona da plataforma digital da Americanas.