Por O Dia

Publicado 12/11/2020 13:01 | Atualizado 12/11/2020 13:18

Rio - Até as 18h da próxima segunda-feira, dia 16, estudantes do estado do Rio, que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 1.400 vagas gratuitas para o Ensino Médio da Escola Firjan SESI, articulado com o Curso Técnico da Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 13 unidades, para aulas em turno integral em 2021. As inscrições devem ser realizadas por meio do site www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio, onde também está disponível o edital completo do processo.No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade - confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).Só na Região Metropolitana são ofertadas 680 oportunidades nas seguintes unidades: Maracanã (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Tijuca (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Jacarepaguá (114 vagas ampla concorrência e 6 vagas PCD); Duque de Caxias (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Nova Iguaçu (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); e São Gonçalo (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD).E, para o interior, serão destinadas 720 oportunidades, distribuídas entre as unidades de Barra do Piraí (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Barra Mansa (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Macaé (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Nova Friburgo (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Petrópolis (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Resende (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD) e Volta Redonda (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD).Regina Malta, gerente geral de Educação da Firjan SENAI SESI, destaca que a proposta da instituição é de investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico. “A Escola Firjan SESI reforça a proposta de unir o Ensino Médio com o Curso Técnico da Firjan SENAI, preparando os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho da inovação e da continuidade de estudos”.Mais informações também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 0231 231.Os locais de prova serão divulgados de forma on-line às 13h do dia 19 deste mÊs. As provas serão aplicadas presencialmente no dia 26 de novembro, das 10h às 13h. A avaliação será composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.No primeiro ano do Ensino Médio, o aluno cursará em um turno as disciplinas da matriz curricular da Escola Firjan SESI - Língua Portuguesa; Redação; Literatura; Língua Estrangeira (Inglês); Educação Física; Arte; Matemática; História; Geografia; Filosofia; Sociologia; Biologia; Física; e Química.Além disso, no primeiro semestre, os alunos cursarão no segundo turno dois cursos de iniciação profissional da Firjan SENAI, com o objetivo de experimentação para a escolha do Curso Técnico a ser iniciado no segundo semestre, conforme opções disponíveis, de acordo com cada unidade – Informática, Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Comunicação Visual, Programação de Jogos Digitais, Alimentos, Confeitaria, Edificações e Energias Renováveis.