Rio - Com a Black Friday prevista para a última sexta-feira deste mês, dia 27, o varejo já começou a preparar as ofertas. A plataforma de shoppings Ancar Ivanhoe vai oferecer ofertas de até 90% de desconto nos aplicativos de 20 shoppings da rede. Em algumas lojas virtuais e físicas, também será possível encontrar produtos com até 70% de desconto. Mas, antes de ir às compras, consumidores não podem esquecer de pesquisar e comparar os preços para não serem enganados por falsas ofertas.

O consultor de varejo Marco Quintarelli reforça que a pesquisa de preços pela internet ou fisicamente, sempre será a melhor opção para conseguir boas promoções. Ele explica que também é importante "ter sempre a atenção de escolher empresas idôneas, que já são tradicionais no mercado para evitar e minimizar possíveis fraudes", ensina Quintarelli.

Para informar aos consumidores, o Procon Estadual do Rio de Janeiro preparou uma cartilha com dicas para consumidores que farão compras em sites ou lojas físicas durante a Black Friday. O material também serve como guia para os comerciantes ficarem atentos aos procedimentos de preços, na oferta, garantia, troca, entrega e na segurança do site, os principais pontos para os consumidores ficarem atentos. Confira na imagem abaixo.

"É um evento importante para o comércio e desenvolvimento da economia, e uma oportunidade que o consumidor aguarda para comprar aquele produto que deseja com um desconto especial. É importante o consumidor ter atenção com a comparação de preços. Quanto aos fornecedores é importante preservar a credibilidade do evento”, declarou o presidente do Procon-RJ, o Cássio Coelho. O Procon-RJ está monitorando os preços dos principais produtos vendidos na Black Friday.

E como economizar na Black Friday? "Sugiro se questionar: eu preciso ou desejo? É a diferença básica entre a necessidade e a vontade de comprar. Essa atitude de diferenciar essas duas coisas deveria ser tomada durante todo o ano e não somente no período de vendas mais intensas como a Black Friday", orienta Graziela Fortunato, especialista em Finanças Pessoais e professora do IAG Puc-Rio.

Mas como o consumidor pode diferenciar o impulso e a necessidade de compra? A psicóloga Deise dos Santos, do Hospital Adventista Silvestre Itaboraí, explica que "é necessário avaliar atitudes: estou comprando algo somente por uma questão de prazer? É preciso verificar se a ansiedade vai ser reduzida com esta aquisição, ou se o consumidor terá que adquirir mais coisas, se tornando possivelmente viciado em compras, ou até mesmo usando esse consumo para amenizar alguma dor ou angústia".

Pesquisa

A diminuição de renda dos brasileiros após o início da pandemia reflete na intenção de compra na Black Friday: 54% declara que comprará na data neste ano, uma queda de oito pontos percentuais em relação a 2019. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Provokers a pedido do Google. O estudo foi feito com 1,5 mil pessoas em todas as regiões do país.

Ainda segundo o levantamento, intenção de compras também mostra uma média declarada de 4,5 categorias, 37% menos do que no último ano, o que mostra que o brasileiro está mais preocupado com as finanças e mais consciente das suas prioridades.

A pesquisa ainda indica que seis entre cada dez consumidores declararam que irão aguardar a Black Friday para comprar um produto que pretendem adquirir nos próximos seis meses. E o canal digital continua ganhando espaço: 40% dos consumidores informaram que irão comprar exclusivamente no digital - aumento de 7% em relação ao ano passado.

“A Black Friday de 2020 será diferente em muitos aspectos, começando pela maior relevância do digital como o principal canal de compras e a mudança nas intenções, com categorias como móveis, brinquedos, games e imóveis ganhando maior relevância”, avalia Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o Varejo do Google Brasil.

Ofertas



Na Zattini, e-commerce de moda, a Black November acontece durante todo o mês, com diversos itens com até 70% de desconto. Há promoções em roupas, acessórios e calçados de marcas como Calvin Klein, Cavalera, Colcci, Ellus, FARM, Forum, Tommy Hilfiger, Santa Lolla e Jorge Bischoff, disponíveis a partir de R$ 49,90. Produtos como as camisas polos terão o valor de venda a partir de R$19,99, com opções de marcas como Lacoste, John John, Levis, Opera Rock, Zoomp, entre outras.

A partir do dia 15, a Netshoes irá oferecer descontos de até 70%, com destaques para os tênis "top marcas" a partir de R$ 79,99, categoria Futebol com até 60% OFF e Tênis Adidas Duramo SL com 40% OFF.

Durante todo o mês de novembro, a C&A Brasil promove a sua tradicional campanha Liquida Black C&A em seu e-commerce, aplicativo e nas mais de 290 lojas físicas em todos o país. Com descontos de até 70% e dinâmicas promocionais exclusivas em todas as categorias desde produtos comercializados pela marca, como roupas, calçados, acessórios, cosméticos, maquiagens, relógios, eletroeletrônicos (smartphones e tablets); até itens inéditos encontrados na Galeria C&A – marketplace da companhia disponível no site e app.

A operadora Vivo oferece, até o dia 30 deste mês, o cashback de 100% na contratação ou renovação do Easy Prime, serviço de assinatura mensal do Vivo Easy, plano digital de celular que permite ao usuário fazer suas escolhas, montado um plano do seu jeito. Com a promoção, que é uma das ofertas da Vivo para a BlackFriday, o cliente recebe de volta o valor integral da mensalidade do Easy Prime para usar no Vivo Easy. Ele pode comprar mais GB, ou diárias com tráfego de dados ilimitado para os apps TikTok, Netflix, YouTube, Tinder, Spotify, Facebook, Twitter, Pinterest e da categoria mobilidade, que reúne Waze, Cabify e Moovit.

O site da RiHappy ( www.rihappy.com.br ) já está fazendo um pré-Black Friday com descontos em brinquedos de sucesso de até 70%.

Entre os dias 27 e 29 de novembro, a plataforma de shoppings Ancar Ivanhoe vai oferecer ofertas de até 90% de desconto nos aplicativos de 20 shoppings da rede. A ação, que esse ano será realizada por meio do Clube Desconteria, programa de cuponagem do grupo, vai contemplar ofertas de cerca de quatro mil lojistas.



Para participar, o cliente deverá resgatar os cupons de até 40% e retirar o produto em loja no mesmo dia para liberar as super ofertas com promoções de até 90%.

No e-commerce da New Balance, até o dia 30, os clientes poderão garantir uma seleção especial de produtos com descontos até 50% OFF. Entre os destaques estão os Tênis Casual 850 (de: R$ 599,99 por: 399,99), o modelo casual 009 (de: R$ 349,99 por: R$ 249,99) Tênis New Balance Fuelcore Coast v4 (de: R$ 279,99 por R$ 249,99), entre outros.



Na plataforma de livros personalizáveis Dentro da História, entre os dias 23 a 30 de novembro, os consumidores que comprarem um livro ganharão 10% de desconto; na compra de dois livros o percentual sobe para 20%; três livros o desconto é de 30%; e quatro exemplares, 40%. Haverá promoção também para os participantes do Clube de Assinaturas. Todo os assinantes receberão dois cupons de 50% de desconto: um deles para uso na compra de um livro avulso na loja, e o outro para ser compartilhado com algum amigo.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso