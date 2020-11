Beneficiários do Bolsa Família com final 1 do NIS recebem hoje Gilvan de Souza / Agência O Dia

Por Marina Cardoso

Publicado 13/11/2020 19:20

Rio - A Caixa Econômica Federal abre neste sábado 76 agências no Estado do Rio, das 8h às 12h, para o término do pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Neste sábado, trabalhadores nascidos em novembro e dezembro estão aptos a fazer saques e transferências. O cronograma de pagamento de até R$ 1.045 foi estabelecido em razão das medidas para amenizar a crise provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19). Além disso, as agências também funcionam para atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial.

No caso dos beneficiários do auxílio emergencial, o saque em espécie pode ser feito para os nascidos em março, dos Ciclos 3 e 4. Em todo o país, vão estar abertas 772 unidades. Os beneficiários do FGTS já tiveram o depósito de até R$ 1.045, somados os saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no fundo, feito em poupança social digital do banco no últimos dias 14 e 21 de setembro.

Publicidade

Em todo o Brasil, vão ser pagos R$ 251,1 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, em um total de 408,3 milhões de pagamentos. Já em relação ao saque emergencial do FGTS, cerca de 9,6 milhões de trabalhadores podem movimentar R$ 6 bilhões. Durante todo o calendário, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.

Os trabalhadores que optaram por não retirar o dinheiro ou ainda não receberam têm até o dia 31 de dezembro deste ano para poder sacar o valor. Os trabalhadores devem acessar o aplicativo FGTS, ter os dados cadastrais atualizados e solicitar a abertura da conta Poupança Social Digital.

Publicidade

Para quem recebeu já o valor e não movimentar a quantia até o dia 30 deste mês, o dinheiro será devolvido à conta do FGTS com devida remuneração do período, sem prejuízo para o trabalhador.





Neste sábado, a Caixa Econômica informa que não é preciso chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. A relação de agências abertas pode ser conferida no site do banco através do seguinte link: A Caixa, ainda, informa que continua disponível aos beneficiários do auxílio e aos trabalhadores com direito ao saque emergencial do FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na conta digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.Neste sábado, a Caixa Econômica informa que não é preciso chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. A relação de agências abertas pode ser conferida no site do banco através do seguinte link: www.caixa.gov.br/agenciasabado

Publicidade

A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para informações sobre o saque emergencial do FGTS e auxílio emergencial: site fgts.caixa.gov.br, Telefone 111, Internet Banking Caixa, aplicativo 'CAIXA | Auxílio Emergencial' e o app do FGTS.





Publicidade