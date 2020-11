Mais de 686 mil trabalhadores nascidos em novembro têm direito ao saque do benefício, totalizando pouco mais de R$ 530 milhões em recursos Marcelo Camargo / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:45 | Atualizado 16/11/2020 15:02

O pagamento do Abono Salarial calendário 2020/2021 começa nesta terça-feira, para os trabalhadores nascidos em novembro, que ainda não receberam por meio de crédito em conta. No Rio, mais de 132 mil trabalhadores têm direito ao benefício, totalizando mais de R$ 103,7 milhões somente nesta etapa. Os valores devem variar entre R$ 88 a R$ 1.045 e podem ser sacados com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui, bem como nas agências.

Ao todo, mais de 686 mil trabalhadores nascidos em novembro têm direito ao saque do benefício, totalizando pouco mais de R$ 530 milhões em recursos. O valor do Abono Salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019 e o saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Beneficiários correntistas da CAIXA, nascidos entre julho e dezembro, já receberam o benefício por meio de crédito em conta no último dia 30 de junho.

Os demais irão receber de acordo com o calendário, os próximos a receberem serão os nascidos no mês de dezembro, que terão o valor disponível a partir do dia 15 de dezembro. Já os que nasceram entre janeiro e junho, receberão no primeiro semestre de 2021.

Como consultar o abono salarial?

Para consultar o direito ao benefício e também o valor disponibilizado, os beneficiários tem três opções: entrar no aplicativo CAIXA Trabalhador, acessar o site site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/ ou utilizar o atendimento CAIXA ao Cidadão, pelo número 0800 726 0207.

Quem tem direito ao benefício?

Tem direito à receber o valor, os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado em emprego formal por pelo menos 30 dias em 2019, com a média de remuneração mensal de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, de acordo categoria da empresa privada. Aqueles que trabalham no setor público, recebem o benefício pelo Banco do Brasil e nesse caso o dinheiro já foi creditado na conta.