Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os pagamentos e transferências pelo WhatsApp devem começar em breve. Apesar da funcionalidade ter sido suspensa no mês de junho, a implementação parece estar avançando. "Eu tenho conversado bastante com o CEO do WhatsApp, inclusive ele tem me dito que o processo no BC foi mais rápido do que em outro países”, disse o presidente. As informações são do Jornal O Globo.

“Estamos avançando bastante no processo. Vai começar com P2P, depois vai fazer P2M. Nossa única preocupação é passar por todos os critérios de aprovação e que a gente tenha um sistema que fomente a competição”, afirmou Campos Neto.

Os termos utilizados pelo presidente do BC são siglas para transações. Sendo P2P a transferência entre pessoas físicas e P2M a transferência entre uma pessoa e um comerciante.