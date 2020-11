Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045 Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 13:31 | Atualizado 17/11/2020 13:36

Brasília - A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia informou, nesta terça-feira (17), que o salário mínimo deve subir para R$ 1.087,84 em 2021. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045.

O novo valor está R$ 20,84 acima da última proposta apresentada pelo governo para o salário mínimo em 2021, divulgada em agosto, de R$ 1.067. Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 49 milhões de trabalhadores no país.

Ainda de acordo com o órgão, a estimativa de inflação de 2020 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) aumentou de 2,35% para 4,10%. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido, ao menos, pela variação do INPC do ano anterior.