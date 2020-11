As chaves Pix são 'apelidos' que facilitam e agilizam as transações financeiras Divulgação

Por Lucas Mathias*

Publicado 17/11/2020 16:54 | Atualizado 17/11/2020 17:35

Rio - O Pix entrou em vigor na segunda-feira (16) oferecendo rapidez, praticidade e menor custo para pagamentos e transferências, por meio das 734 instituições financeiras participantes. Entre elas, grandes bancos e fintechs que disputam os clientes pelo cadastro das melhores chaves. Até o domingo (15), de acordo com o Banco Central, mais de 71 milhões de chaves já haviam sido cadastradas. Para sair na frente, as empresas tentam atrair usuários com isenções, cashback e sorteios de até R$ 1 milhão.

Os usuários podem cadastrar até cinco chaves Pix: CPF (ou CNPJ, no caso de pessoas jurídicas), número do celular, e-mail e outras duas chaves com letras e números gerados aleatoriamente pelo Banco Central. Essas chaves podem ser cadastradas em um lugar só ou em instituições diferentes. No entanto, cada chave só pode ser usada para uma instituição.

Trazer os consumidores para sua empresa, portanto, é muito importante no modelo oferecido pelo Pix, como afirma Fabiano Amaro, consultor de negócios da Matera, que desenvolve tecnologia para fintechs e o mercado financeiro. Ele explica que a chave cria facilidade para receber pagamentos e transferências:

"A partir do momento em que você associa uma chave à conta de uma instituição, toda vez que você tiver que receber, vai entregar aquele código. Na prática, a ação das instituições de buscar os consumidores é para criar um comportamento. Uma vez que o banco tem recebedores cadastrados, ele pode ofertar produtos financeiros, como investimentos", comenta.

O banco Santander, por exemplo, sorteará R$ 1 milhão para os clientes que cadastrarem o CPF e o celular no SX, que é o Pix do Banco. Além disso, a instituição oferece 10 dias sem juros no limite da conta corrente e isenta de anuidade os clientes que adquirirem o cartão SX.

Já a fintech Nubank disponibiliza números da sorte para cada transferência feita via Pix, iniciada ou recebida na conta do usuário. Os vencedores receberão ‘mimos’ e surpresas de até R$ 50 mil. Assim como no Santander, há preferência e mais benefícios pelo cadastro das chaves CPF ou CNPJ, e-mail e telefone.

Os clientes do Banco do Brasil concorrem a 237 prêmios que somam R$ 700 mil e também ganharão números da sorte realizando transações com suas chaves Pix, assim como no cadastro.

No Itaú, os microempreendedores individuais (MEI) e pessoas físicas que cadastrarem as chaves (CPF, CNPJ, celular ou e-mail) até dia 30 de novembro, vão receber R$ 5 na conta em que a chave for cadastrada, em até 5 dias úteis após o cadastro. Além disso, as empresas que cadastrarem seu CNPJ como chave Pix no banco em novembro terão como benefício a isenção nas tarifas de operações nos três primeiros meses de funcionamento da ferramenta.

A preferência das instituições pelo CPF ou CNPJ e pelo número do celular, principalmente, são pela maior facilidade em usar esses números. A tendência é de que a instituição que tiver essas chaves cadastradas tenha a preferência dos usuários:

"A chave é um apelido das informações bancárias: da instituição, conta, agência, CPF. Isso facilita o recebimento do dinheiro, porque são as informações que as pessoas usam no dia a dia. Por isso, a corrida por essas duas chaves, o CPF e o número do celular", ressalta Marcelo Martin, líder da vertical de meios de pagamento da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs).

"Quando eu tive experiência com a chave aleatória, não tinha opção de eu copiar de uma instituição e colar na outra, era mais complicado. E-mail, CPF, CNPJ e telefone é muito mais rápido. Principalmente para os mercados informais, que vão usar muito a chave como forma de recebimento. Receber, para os bancos, é fonte de receita para ofertar outros produtos. E se você consegue facilitar a forma de receber, você cria mais força ainda para o seu modelo", completa Fabiano Amaro.

Para ele, no entanto, não basta oferecer benefício imediato. O regulamento do Banco Central permite fazer, a qualquer momento, a portabilidade de uma chave Pix para outra instituição financeira. Por isso, é preciso criar uma boa relação com os consumidores a longo prazo:

"Os consumidores podem ter o benefício, mas vão ficar na instituição que presta o melhor serviço. Aí entra a competição. O usuário deve avaliar a relação mais longa com a instituição. Os benefícios, mas também a recorrência desses benefícios", finaliza o consultor de negócios da Matera.

