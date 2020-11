Cerveja Reprodução

Por O Dia

Rio - Um estudo da Neogrid, empresa especializada na sincronização da cadeia de suprimentos, aponta que há uma alta considerável na falta de cerveja nos supermercados brasileiros. A ruptura, índice que demonstra a falta de produtos nos supermercados brasileiros, aponta um número recorde para a bebida alcoólica em outubro. Conforme a companhia, o número que em 2019 girava na casa dos 10% em média, chegou a 18,92% no último mês.



"Todas as cervejarias apresentam falta de produtos no varejo e o nível de ruptura da cerveja nunca foi tão alto como hoje", alerta Robson Munhoz, CCO da empresa.



A ausência de algumas marcas nas prateleiras já foi notada pelos consumidores. O índice de ruptura que em 2019 era de cerca de 10%, só subiu desde o início da quarentena em março, última vez em que a marca esteve na casa dos 10%. Nos últimos dois meses, foram registrados 17,64% em setembro e 18,92% em outubro, segundo o monitoramento da Neogrid, que acompanha dados de 40 mil varejistas no país.



De acordo com Robson Munhoz, a explicação para a alta ruptura da cerveja está na cadeia produtiva, mais especificamente, no fornecimento de vidro e lata para a confecção das embalagens.



"Não estamos falando em desabastecimento. Há falta de algumas marcas. Se falta embalagem não tem como produzir e vender cerveja no mercado. É importante que a indústria e o varejo estejam compartilhando informações para que os desafios não sejam ainda maiores na cadeia de abastecimento. Senão ninguém ganha o jogo", aponta o executivo.