Agentes do Procon-RJ fiscalizam lojas antes da Black Friday Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:41 | Atualizado 19/11/2020 16:43

Rio - Na última sexta-feira do mês de novembro acontece oficialmente a “Black Friday”, porém, alguns estabelecimentos já iniciaram as promoções, a famosa ”esquenta Black Friday”, desde o final de outubro. Observando este movimento, a equipe de fiscalização do Procon Estadual do Rio de Janeiro começou a monitorar diversos sites lojas e identificaram algumas práticas que infringem o Código de Defesa do Consumidor. A equipe também esteve em lojas físicas. Ponto Frio, Extra, Submarino, Americanas, Fast Shop e Peixe Urbano, tiveram atos sancionatórios instaurados pela assessoria da presidência e estão sujeitos à multa.



O problema mais recorrente encontrado pelos fiscais foi a divergência entre o valor ofertado e o preço na hora de realizar a compra. Em um dos sites, uma lavadora de roupas era anunciada por R$ 2.951,10, porém ao clicar no produto, o consumidor era redirecionado para uma outra página na qual o valor passou a ser R$ 3.399,00, ou seja, quase R$ 500,00 mais caro.



Promessa de frete grátis em alguns produtos para determinadas regiões do país, porém o valor do envio é cobrado na hora de finalizar a compra. Oferta de cupom de desconto que ao tentar ser utilizado aparece como inválido. Produto anunciado a partir de um determinado valor, porém ao tentar realizar a compra, não é possível localizar o item com o preço mínimo informado. Estas foram algumas das infrações identificadas pelos agentes.



Além destas irregularidades, valor da prestação numa fonte de letra maior do que a utilizada na quantidade de parcelas e preço à vista. E site ofertando a venda de um cupom a ser utilizado em um determinado estabelecimento, porém ao entrar em contato com o local, é informado que não possui mais contrato com o site e o cupom não poderia ser utilizado.



O Presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, ressalta a importância do evento para o consumidor e fornecedor, com o desenvolvimento do comércio e da economia, bem como, uma boa oportunidade para o consumidor conseguir um bom desconto com a compra de um produto desejado, mas é preciso ter alguns cuidados, além da responsabilidade de preservar a credibilidade do evento.



A fiscalização do Procon-RJ também realizou operação em 17 lojas físicas das Zonas Norte, Sul, Oeste da capital e Baixada Fluminense para registrar os preços praticados antes da Black Friday, para que no dia da Black Friday possam fazer as devidas comparações. A diretora de fiscalização, Elisa Freitas, afirma “É importante que o consumidor pesquise com antecedência e registre os valores através de prints ou fotos e guarde a nota fiscal. Caso verifique qualquer irregularidade, pode denunciar pelo Whatsapp (21 98104 5445), site www.procononline.rj.gov.br ou aplicativo Procon-RJ “.