Na hora de comprar imóveis, é importante não se deixar levar pela ansiedade e avaliar as oportunidades e riscos do negócio Freepik

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 13:29

Roupas, celulares e eletrodomésticos não são os únicos que contam com promoções na Black Friday - o mercado de imóveis também entra na onda dos preços imperdíveis. Em 2019, os descontos chegaram a 30% neste período, de acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI). No entanto, é preciso cuidado na hora de realizar o sonho da casa própria.

As ofertas, na maioria das vezes tentadoras, levam o consumidor a adquirir produtos e serviços com valores bem abaixo do habitual. É importante, porém, não se deixar levar pela ansiedade e avaliar as oportunidades e riscos do negócio. Pesquisar valores, conhecer o imóvel antes de formalizar a compra e desconfiar de valores muito baixos são algumas das orientações da ABADI.

Além disso, o consumidor deve estar ciente entre a diferença de uma loja que compra eletrodomésticos e decide dar desconto na Black Friday, e de um feirão de imóveis. No segundo caso, as empresas que estão negociando a promoção são intermediadoras, já que os imóveis são de propriedade de terceiros.

“A relação não é a mesma. O consumidor deve ficar atento à essa distinção, essa é uma oportunidade de melhor negociação entre quem vende e quem compra”, analisa Rafael Thomé, presidente da ABADI.

Confira outras orientações da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis:

· Se informe sobre a procedência da empresa que está oferecendo os descontos;

· Confira se o imóvel está regular. Se estiver em construção, verifique se o Memorial de Incorporação está registrado na Prefeitura. Para unidade pronta, verifique a matrícula no Cartório de Registro de Imóveis;

· Para imóveis em condomínios: verifique com o síndico se as taxas condominiais estão em dia;

· Procure se comunicar com outras empresas que já tenham feito negócio com a empresa que está vendendo o imóvel.