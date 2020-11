Estudo da Alerj: petróleo e gás natural são pouco aproveitados Divulgação / Petrobras

Por O Dia

23/11/2020

Rio - Um estudo realizado pela Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aponta que as oportunidades que o setor de petróleo e gás natural (P&G) oferecem para o desenvolvimento do estado ainda são de pouco aproveitamento das suas potencialidades.

Segundo a nota técnica produzida por especialistas sob o comando do economista Mauro Osório, o Rio de Janeiro tem 85% das reservas de petróleo do Brasil, mas o estado possui apenas 19% dos fornecedores e prestadores de serviços da Petrobras, que tem 70% destes contratos no exterior. Mais da metade do gás produzido atualmente no estado é rejeitado ou queimado, ao invés de ser utilizado pela indústria ou pelos centros urbanos.

Os números compilados na pesquisa revelam a dimensão da concentração das atividades de P&G no estado, que representam 53,4% do Valor da Transformação Industrial (VTI) na extração e 83,3% das atividades de apoio à extração. Mas quando se olha para o refino e a produção de derivados, a participação fluminense na cadeia produtiva cai para 23,7% da indústria nacional.

"Avançar nessa segunda etapa seria medida importante para incrementar a geração de empregos e renda. O setor tem capacidade de gerar altos salários: enquanto trabalhadores da indústria fluminense ganham, em média, R$ 4.606,26; no conjunto de atividades relacionadas com o sistema produtivo de P&G o salário médio chegava a R$ R$ 9.280,31", diz um trecho da nota técnica.

O documento cita experiências bem sucedidas de regiões petrolíferas como Starvanger, na Noruega, e também o caso do Texas, nos Estados Unidos. Os especialistas ressaltam ainda a capacidade do setor para atrair inovação, com vantagens competitivas que vão além das oferecidas pela localização das jazidas. Há oportunidades estrategicamente ligadas a segmentos da indústria de transformação e serviços na área de conhecimento.

Segundo a nota, o grupo que integra Fórum Rio de Desenvolvimento do Estado, criado pelo Legislativo fluminense e formado por deputados federais, reitores e economistas das universidades públicas, planeja aprofundar o estudo com a realização de três encontros, que vão abordar a ampliação da cadeia de fornecedores e serviço, a geração de emprego e o uso do gás como insumo para uma ampla cadeia industrial.

"A Alerj tem ido além do debate, aprovando leis que dão ao Estado instrumentos para que ele cumpra seu papel de indutor no desenvolvimento. Na semana passada, os deputados aprovaram o PL 3.265/20, que cobra das empresas o cumprimento do Conteúdo Local, percentual de contratos reservados à indústria regional", diz a nota.