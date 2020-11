Beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 24/11/2020 09:15

A terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão será paga nesta terça-feira (24) para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 6. Ao todo, serão R$ 421,9 milhões em pagamentos.

Foram 16 milhões de pessoas consideradas elegíveis para a terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão, dentre as cadastradas no Bolsa Família. Serão R$ 4,2 bilhões durante o mês de novembro.

O benefício não traz mudança para quem recebe o Bolsa Família. O Auxílio Emergencial Extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui; ou por crédito na conta CAIXA Fácil.

Antes dos pagamentos do Auxílio Emergencial Extensão serem efetuados, o Ministério da Cidadania avaliou a elegibilidade dos beneficiários do Bolsa Família. O valor recebido por esse grupo é de até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.