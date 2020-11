O mês de outubro registrou o melhor saldo de 2020 Reprodução internet

Publicado 26/11/2020 13:12

Pelo quarto mês consecutivo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) registrou saldo positivo na geração de emprego. Os dados divulgados pelo Ministério da Economia, nesta quinta-feira, mostraram que foram abertas 394.989 vagas com carteira assinada no mês de outubro, sendo esse o melhor resultado de 2020, com 1.548.628 admissões e 1.153.639 desligamentos. Apesar do saldo de empregos estar negativo considerando o ano todo, em 2020 o país perdeu menos empregos do que nas crises de 2015 e 2016.

A lista de novos postos é liderada pelo Sudeste, com 186.884 novas vagas, seguido da região Sul, com resultado de 92.932 empregos. Em seguida estão o Nordeste, com 69.519 empregos formais; Centro-Oeste, com 25.024; e Norte, com 20.658 vagas. Entre os cinco grande grupamentos de atividades econômicas, o resultado também foi bom, com quatro áreas levando o saldo positivo. Em destaque, estão o setor de Serviços, que abriu 156.766 novas vagas e o Comércio, no qual foram criados 115.647 postos.

Para as vagas de trabalho intermitente, quando o colaborador é convocado a realizar suas atividades de maneira esporádica, com intervalos de inatividade, o saldo também foi positivo. Cerca de 10.611 empregos foram criados nesta modalidade, resultado de 19.927 admissões e 9.316 desligamentos, sendo que 278 trabalhadores assinaram mais de um contrato deste tipo. As novas contratações ocorreram principalmente na área de Serviços, com saldo de 5.692 postos, seguido de Construção, Indústria, Comércio e Agropecuária.



Nos contratos de regime de tempo parcial, que não excede o período de 30h semanais, o saldo foi de 1.328 empregos, consequência de 14.742 admissões e 13.414 desligamentos. As vagas foram abertas principalmente no Comércio, com 638 novos postos e nos Serviços, com 614.

Novo Caged

Desde janeiro de 2020, o uso do Sistema do Caged foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas. Porém, para órgãos públicos e organizações internacionais que contratam celetistas, ainda é obrigatório o envio das informações por meio do Caged.



Embora a maior parte das empresas esteja obrigada a declarar o eSocial, muitas deixaram de prestar informações de desligamentos no sistema. Para tornar possível a divulgação das estatísticas do emprego formal durante este período de transição, foram incluídos dados de outras fontes. Portanto, o Novo Caged é composto por informações dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.