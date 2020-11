Black Friday é data esperada por muitos consumidores durante o ano para aproveitar as promoções do comércio Reprodução/Internet

Por Lucas Mathias*

Publicado 26/11/2020 18:58 | Atualizado 26/11/2020 20:28

Rio - Uma das datas mais esperadas pelo comércio é a última sexta-feira de novembro, quando acontece a Black Friday. A euforia não é menor para os consumidores, afinal, a expectativa é de sempre comprar por um preço mais barato. Neste dia 27, os olhares se voltam ainda mais para as lojas online em razão do isolamento trazido pela pandemia. E para auxiliar nas buscas, O DIA preparou uma lista com dez dicas de produtos para cada uma das categorias mais procuradas pela população.

Entre os mais populares na Black Friday estão os eletrodomésticos, smartphones e eletrônicos, perfumes e cosméticos, móveis e decoração, além das roupas, de acordo com o economista especializado em mercado digital, Herman Bessler. Ele explica que essas categorias foram as mais vendidas nos últimos cinco anos e que, em 2020, os smartphones e eletrônicos devem superar a venda dos eletrodomésticos.

Mas na hora das compras, é importante ter cuidado. A euforia pelos preços atrativos e as diversas promoções podem seduzir os olhos e causar problemas. A professora de Economia da Estácio de Sá, Sarlyane Braga, alerta para perigo de extrapolar o orçamento e recomenda a pesquisa para verificar se os preços realmente valem a pena.

"É muito frustrante comprar de primeira e depois encontrar o mesmo produto com um desconto ainda maior. Por isso, o recomendado é que os consumidores façam pesquisa de preço, verifiquem os descontos e, se forem comprar no cartão de crédito, que tomem cuidado para comparar o limite que o cartão oferece com a renda atual da pessoa. Se o cartão de crédito não for bem utilizado, pode ser uma armadilha por causa dos parcelamentos", explica.

Entre as ofertas encontradas na pesquisa do O DIA estão um fogão Consul de quatro bocas por R$ 962,10, um iPhone 7 da Apple por R$ 1.799,00, perfumes, um móvel para a cozinha por R$ 264,90 e até camisas dos quatro grandes do Rio com mais de 20% de desconto.

Confira as dicas para o Black Friday:

Eletrodomésticos

Nas Casas Bahia, o Refrigerador Electrolux Duplex DC35A 260L - Branco está com 14% de desconto e sai por R$ 1.399,00. O valor pode ser parcelado em até dez vezes sem juros.

No Magazine Luiza, a Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade custava R$ 1.899,00 e agora sai por R$1.424,05, pagando à vista. Em caso de parcelamento, o valor sobre para R$ 1.499,00 podendo ser pago em até 12 vezes sem juros.

O Refrigerador Frost Free Electrolux DF35A 220v - 261 Litros - Branco está com 10% de desconto na Americanas. Para pagamento à vista, seu preço é R$ 1.589,98.

Já o Fogão de Piso Brastemp 4 Bocas BFO4N Branco - Bivolt, no Submarino, custava R$ 815,10 e agora sai por R$ 799,99 em até doze vezes sem juros.

O Fogão Piso Consul CFO4V 4 Bocas Mesa de Vidro Branco Bivolt teve desconto de 10% na Americanas e sai por R$ 962,10 no pagamento à vista.

Nas Casas Bahia, o Fogão de Piso Inox com 5 Queimadores Robustos e Vidro Interno Removível Electrolux (76LSU) fica no valor de R$ 1.189,00 com parcelamento em até dez vezes sem juros.

O Micro-ondas Britânia BMM26B 26L 1400W, na Americanas, está custando R$ 386,10 com o pagamento à vista.

A Lavadora Brastemp BWK12AB com Ciclo Tira Manchas Advanced Branca - 12Kg, que custava R$ 1849,00, sai agora por R$ 1.599,00 no Ponto Frio, depois do desconto de 14% da Black Friday. O valor pode ser dividido em até 10 vezes sem juros.

Nas Casas Bahia, a Lavadora de Roupas Electrolux 11Kg LES11 Essencial Care – Branca teve desconto de 9% e sai por R$ 1.399,00 em até dez vezes sem juros.

E o Ar Condicionado Gree Gjc07Bk 7.000 Btu/H C/ Controle Remoto, também nas Casas Bahia, tem o preço de R$ 999,00.

Smartphones e eletrônicos

No Extra, o desconto para o Apple iPhone 7 Tela LCD Retina HD 4,7” iOS 13 32 GB - Preto Matte é de 33%. O aparelho que já custou R$ 2.999, agora sai pelo valor de R$ 1.799,00 à vista.

Um modelo mais recente, o iPhone SE Apple 64GB Preto 4,7” 12MP iOS pode ser encontrado no Magazine Luiza por R$2.599,00 em até dez vezes sem juros. Antes, o aparelho custava R$ 3.699,00.

Para quem não curte a Apple, o Smartphone Samsung Galaxy A11 Dual Chip Android 10 Tela 6.4" Octa-Core 64GB 4G Câmera Tripla 13MP+5MP+2MP - Azul é uma opção na Americanas. O celular custa R$ 989,10 no pagamento à vista.

No Extra, a Smart TV LED 32" HD Samsung T4300 com HDR, Sistema Operacional Tizen, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, Dolby Digital Plus, HDMI e USB - 2020 está com 24% de desconto. Antes custava R$ 1.439,00 e, agora, custa R$ 1.099,00 em até 11 vezes sem juros.

Para quem curte TVs maiores, a Smart TV 43" Full HD LED Ultra Slim Wi-Fi 2 HDMI 2 USB Philips 43PFG5813/78 sai por R$ 1.567,02 à vista ou no boleto, no site do Ponto Frio.

Já um modelo 4K, no Magazine Luiza, a Smart TV LED 43” 4K UHD LG 43UN731C 3 HDMI 2 USB Wi-Fi Assitente Virtual Bluetooth custa R$1.895,25 à vista.

Para quem curte videogames, um dos melhores preços do Console PS4 - Modelo Slim 1TB - Preto pode ser encontrado no Extra: R$ 2.399,90 ou em até 12x de R$199,99.

Os que preferem o Console Microsoft Xbox One s 1tb Blu-ray + Controle Sem Fio Branco encontram o videogame no Ponto Frio por R$ 2.149,00, em até 12x de R$179,08 sem juros.

O Notebook Positivo Quad Core 2GB 32GB SSD Tela 14” Windows 10 Motion Gray Q232 é uma opção mais em conta no Extra, por R$ 1.399,00 depois de 13% de desconto. O valor permite o parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Uma opção mais turbinada pode ser o Notebook Dell Inspiron 3583-M05P Intel Pentium Gold 4GB 500GB 15.6” Windows 10 Preto, que antes custava R$ 2.699,00 e agora sai por R$2.374,05 à vista, no Magazine Luiza. Em caso de parcelamento, o valor sobre para R$ 2.499,00 mas ainda vale a pena.

Perfumes e cosméticos

Para os perfumes importados, Starwalker Masculino Eau de Toilette Montblanc, na Sephora, caiu de R$ 649,90 para R$ 270,00. O valor pode ser dividido em até dez vezes sem juros.

Na Renner, o Perfume Carolina Herrera 212 VIP Rosé Feminino Eau de Parfum 30ml, que custava R$ 319,90, foi para R$ 255,90 em até dez vezes sem juros.

Entre os nacionais, o Acqua Fresca Desodorante Colônia Boticollection 100ml, da Boticário, é uma boa opção: de R$ 94,90, baixou para R$ 37,90 depois de 60% de desconto.

Para os homens, o Quasar Graffiti Desodorante Colônia 100ml custava R$ 114,90 e pode ser comprado, agora, por R$ 45,90, também depois de 60% de desconto na Boticário.

Entre as maquiagens, a Paleta de Iluminadores OMG Chocolate Edição Especial Boca Rosa Chocolate, com 20% de desconto, caiu de R$ 79,90 para R$ 63,90 também na Renner.

Já a Base Líquida Bruna Tavares BT Skin, na Sephora, baixou de R$ 69,00 para R$ 55,20.

Na Riachuelo, é possível encontrar o BB Cream FPS20 Cor Média - L'Oréal Paris por R$ 19,90. Antes, custava R$ 35,90.

Para os cabelos, uma boa opção é o Kit Wella Professionals Triple Wash Mini (3 Produtos), na Americanas, que está custando R$ 49,90 depois de 37% de desconto. Antes o produto custava R$ 79,90.

Ainda nos cabelos, a Wella Sp Luxe Oil Keratin Restore Mask - Máscara De Tratamento 150ml, também na Americanas, sai por R$ 96,51 após 16% de desconto.

E para proteger do sol no verão, o Protetor Solar Facial Loreal Expertise Antirrugas Com Cor FPS60 50g pode ser uma boa opção no site das Drogarias Pacheco: de R$ 47,00, caiu para R$ 23,49.

Móveis e decoração

Nas Casas Bahia, o Sofá 2 Lugares Living Pés e Base em Madeira Eco Algodão chama atenção pelo desconto: 47%. O móvel custava R$ 1.999,00 e agora sai por R$ 1.067,99 em até dez vezes sem juros.

O Painel para TV até 42 Polegadas Office Caemmun Buriti/Off White, no MadeiraMadeira, baixou de R$ 269,00 para R$ 255,55 à vista.

Já o Guarda Roupa Cristal 3 Portas Branco Canaã, nas Casas Bahia, sai por R$ 639,00 após 47% de desconto. O valor anterior pode ser pago em até dez vezes sem juros.

No MadeiraMadeira, a Cama Casal Mônaco Tcil Móveis Cumaru Rustic baixou de R$ 293,86 para 170,89 à vista, com 38% de desconto.

No Ponto Frio, o Guarda-Roupa Bartira Napoli II com 6 Portas e 2 Gavetas fica R$ 679,00 depois de 37% de desconto. Antes, o móvel custava R$ 1.079,10.

A Cozinha Completa Montreal Ferrara - CSA Móveis nas Casas Bahia caiu de R$ 499,00 para R$ 264,90 depois de 47% de desconto. O valor ainda pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros.

Já o Conjunto Sala De Jantar Madesa Maya Mesa Tampo De Vidro Com 4 Cadeiras, na Leroy Merlin, teve 10% de desconto e sai por R$ 569,90.

A Poltrona Sara Bege, na Black Friday do Mobly, passou a custar R$ 259,99 depois de 55% de desconto. Antes, saía por R$ 589,99.

A Mesa de Cabeceira 2 Gavetas Modena Albatroz Móveis, no MadeiraMadeira, teve 25% de desconto e agora sai por R$ 72,98.

E a Penteadeira Demóbile Glória Slim com Espelho, 1 Porta e 2 Gavetas - Branca, nas Casas Bahia, ficou por R$ 319,00 após 20% de desconto.

Roupas

Entre as roupas, a primeira dica é masculina: na Renner, a Camisa Comfort em Tricoline Listrada Branco fica R$ 39,92 após 66% de desconto. Antes, a peça saía por R$ 119,90.

Ainda na Renner, o Macacão Liso em Sarja Preto teve 80% de desconto e custa agora R$ 47,98. O valor anterior era de R$ 239,90.

Na C&A, a Regata Feminina Mindset Canelada Azul Claro caiu de R$ 59,99 para R$ 17,99 e pode ser dividida em até duas vezes sem juros.

Já a Calça Masculina Chino Slim Marrom, também na C&A, fica R$ 39,99. Antes, a peça custava R$ 99,99.

Na Marisa, a Calça Feminina Sarja Cigarrete Marisa teve 42% de desconto e caiu para R$ 45,99.

O desconto no Vestido Feminino Chemise Manga Longa Zune Jeans, também na Marisa, foi ainda maior: 61%. De R$ 129,95, foi para R$ 49,99.

Na Riachuelo, a Camisa Overshirt Linho baixou de R$ 139,90 para R$ 19,90, para os homens.

Para as mulheres, o Short Alfaiataria foi de R$ 89,90 para R$ 29,90, também na Riachuelo.

Na Netshoes, as camisas dos quatro grandes clubes do Rio estão com mais de 20% de desconto. A Camisa Flamengo I 20/21 s/n° Torcedor Adidas Masculina - Preto e Vermelho foi de R$ 249,99 para R$ 179,99 e é a mais barata.

A Camisa Botafogo I 20/21 s/n° Torcedor Kappa Masculina - Preto e Branco, de R$ 259,90 foi para R$ 199,99.

A Camisa Fluminense I 20/21 s/n° Torcedor Umbro Masculina - Vinho e Verde também baixou de R$ 259,90 foi para R$ 199,99.

O mesmo para a Camisa Vasco I 20/21 s/n° Torcedor Kappa Masculina - Preto e Branco: custava R$ 269,99 e agora custa R$ 199,99.

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro