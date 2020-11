Por O Dia



Rio - As inscrições para participar da Conferência Juntos 2020 encerram nesta quinta-feira. O evento é realizado pela McKinsey & Company em parceria com grandes empresas como Itaú Unibanco, J.P. Morgan e Bristol Myers Squibb e tem como foco a diversidade racial e inclusão no mundo corporativo. A Conferência acontecerá no dia 28 de novembro de 2020, com duração aproximada de 3 horas por dia. Pela primeira vez, o evento será 100% digital e continuará com o propósito de influenciar a formação de uma geração de jovens profissionais negros por meio de ações em três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão. As inscrições podem ser feitas neste link

Na programação do evento estão previstas palestras com profissionais negros de destaque no mercado e lideranças da McKinsey, sessões de treinamento em colaboração com Cia de Talentos e exposição de empresas engajadas na diversidade racial.



Publicidade

Entre os palestrantes, estão confirmadas as participações de nomes como Luana Génot, fundadora e diretora executiva do ID_BR; Samantha Almeida, diretora do Twitter Next no Brasil; Mafoane Odara, gerente do Instituto Avon; Giovani Rocha consultor de políticas educacionais, Nina da Hora, cientista da Computação e ativista por negros na tecnologia; Sofia Esteves, fundadora e presidente do Conselho da Cia de Talentos; Aldemir Cruz, Diretor de Estratégia e Operações de Negócios na BMS entre outros.



Realizada anualmente desde 2018, a Conferência Juntos é destinada principalmente ao público negro composto por estudantes universitários (com graduação prevista para os próximos dois anos) e jovens profissionais com até seis anos de formados, sendo que todos são bem-vindos para acompanhar a programação.



Publicidade

Assim como em edições anteriores, o intuito do evento é apoiar profissionais de diversos cursos e trajetórias em todo o Brasil no início de suas carreiras no ambiente corporativo.



O Juntos 2020 será um espaço para que jovens negros passam conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira. Empresas apoiadoras e que estão comprometidas com inclusão racial poderão se conectar com talentos negros e estarão representadas nas sessões de exposição.



Publicidade