762 agências vão abrir em todo Brasil

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:12





Rio - Neste sábado, a Caixa Econômica Federal vai abrir 75 agências no Estado do Rio, para atender beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão nascidos em agosto e setembro dos Ciclos 3 e 4. Em todo o país, 762 unidades estarão abertas das 8h às 12h. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco

Auxílio Emergencial



Até o próximo sábado, no total, terão sido pagos R$ 264,8 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, somando 450,1 milhões de pagamentos.

Uso digital dos recursos



Continua disponível aos beneficiários do Auxílio e aos trabalhadores com direito ao Saque Emergencial FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo CAIXA Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

