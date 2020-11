Para se cadastrar, basta acessar o site do movimento e preencher as informações Evelen Gouvea

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 15:46

Em busca de minimizar o efeito da pandemia na vida dos estudantes, o grupo de lideranças de Instituições de Educação Superior (IES) lançou o "Movimento Contrate Universitários", que estimula a capacitação e contratação de estudantes. Segundo A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego entre a população brasileira de 18 a 24 anos aumentou no segundo trimestre de 2020, atingindo uma média nacional de 30%. Pensando nisso, as instituições criaram uma plataforma para conectar esse jovens com diversas oportunidades.



O movimento que usa a hashtag #contrateumuniversitario surgiu para apoiar os estudantes no processo de autoconhecimento, desenvolvimento das competências comportamentais, preparação de currículo e, principalmente, encontrarem oportunidades de estágios, empregos e empreendedorismo que façam mais sentido para o seu perfil. A proposta da plataforma é fazer a conexão entre o perfil dos estudantes e o das empresas, usando a inteligência produzida na interação com os alunos.

O espaço também possibilita que empresas e organizações acessem às bases das instituições de ensino para cadastrar suas oportunidades de empregos, estágios, programas de trainee e desafios do seu negócio, que podem ganhar uma multidão de acadêmicos pesquisando soluções e propondo inovações para o setor produtivo.



A experiência de quem viveu

A estudante Laís Santiago, de 32 anos, cursa administração, na UNISUAM, foi uma das contempladas pelo movimento e contou como tem sido vivenciar essa experiência: "acompanho e faço parte desde que soube dessa iniciativa. Foi uma redescoberta e um profundo aprendizado de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal e profissional, antes de mais nada, e a partir disso só venho colhendo frutos por conta dessa parceria. Essa ferramenta, além de trabalhar essas questões, já ditas anteriormente, proporciona aos alunos uma super trilha de aprendizagem e recebemos as vagas por e-mail, disponíveis na plataforma, é feita uma avaliação do seu currículo do futuro em relação às vagas que cada aluno teria mais compatibilidade. Vejo isso como fundamental e muito assertivo".

Lais está na reta final de três processos seletivos e garante que o apoio que vem recebendo foi essencial. "Desde o início da pandemia, considero que consegui melhores oportunidades de setembro em diante e posso garantir que se hoje estou no fim de um desses três processos, é justamente por acompanhar e seguir as orientações da Workalove, inclusive nas lives que acontecem no canal no Youtube da Startup. A orientação de carreira que a mesma proporciona está sendo muito importante para meu desenvolvimento profissional e recomendo a todos", concluiu.

Como participar

Para se cadastrar, basta acessar o site do movimento e preencher as informações. Instituições de ensino de qualquer porte e região do país podem fazer parte do Movimento Contrate um Universitário, desde que ofereçam serviços educacionais de capacitação e/ou formação para jovens com idade mínima para estagiar de 16 anos. Toda e qualquer empresa, startups, organização da Sociedade Civil e órgãos governamentais, podem participar do movimento para ofertar vagas de trabalho e estágios, além oportunidades de empreendedorismo que permitam aos estudantes encontrarem novas fontes de renda e conseguirem concluir seus estudos.

O objetivo principal do manifesto é inserir as empresas e interessados a participar do programa de inovação aberta entre instituições de ensino, estudantes, setor produtivo e governo. O cadastro na plataforma é gratuito e os recursos para oferta de vagas e filtro dos talentos também.

Como surgiu

O movimento surgiu durante a pandemia por parte de algumas instituições de ensino, como a UNISUAM, Ânima Educação, FECAP, UNIS, FECAF e UNIOPET e UNIASSELVI resolveram se unir e contribuir de forma colaborativa mobilizando todo o setor produtivo de seus relacionamentos a conhecerem o perfil de seus estudantes. Essas instituições são clientes da plataforma da edtech que desenvolveu uma tecnologia que conecta instituições de ensino, empresas e estudantes, a Workalove.



A inspiração para o manifesto veio do modelo da Tríplice Hélice, que foca a universidade como fonte de inovação e empreendedorismo, passando a assumir o papel de promotor do desenvolvimento socioeconômico, que vai além do ensino e da pesquisa. A tese sustenta que a instituição de ensino superior aprimora a si mesma e o seu papel na sociedade ao integrar novas missões às antigas e vice-versa.