Publicado 30/11/2020 15:20

Rio - Até o próximo sábado, os consumidores poderão renegociar dívidas presencialmente na Praça Cardeal Câmara, nos Arcos da Lapa, por meio do Feirão Limpa Nome. Será possível quitar os débitos com descontos de até 99%. O atendimento na tenda da Serasa ocorre de segunda a quinta, das 8h às 19h; sexta e sábado, das 8h às 22h. Os interessados precisam ter em mãos um documento com foto e o número de CPF. De acordo com a empresa, a cidade registra mais de 2,3 milhões de inadimplentes.

E quais são as instituições participantes? Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili e Cemig.

Medidas sanitárias



A Serasa reforça que um forte esquema de proteção por conta da covid-19 foi implementado para que o evento acontecesse. As medidas adotadas são: distanciamento 1,5 m na fila, medição de temperatura, uso de máscara obrigatório, tapetes sanitizantes e secante na entrada da tenda, dispenser de álcool em gel com pedal, entre outras.



Segundo a empresa, todas as tendas são acessíveis, e possuem uma área de atendimento preferencial para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo.



Em paralelo ao atendimento físico, os canais digitais da Serasa, como site, aplicativo, WhatsApp e Central de atendimento 0800 continuam disponíveis para consumidores de todo o país. Além disso, o consumidor terá as mesmas condições de desconto em uma das mais de sete mil agências dos Correios em todo o Brasil.

Ponto de atendimento



FEIRÃO SERASA LIMPA NOME – Rio de Janeiro

Data: 30 de novembro a 05 de dezembro

Hora: De segunda a quinta: 8h às 19h

De sexta a sábado: 8h às 22h.

Endereço: Arcos da Lapa x Praça Cardeal Câmara - Centro, CEP: 20230-110, Rio de Janeiro/RJ.