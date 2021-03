Projeto da Prefeitura do Rio, Reviver Centro, prevê revitalizar a região com o retrofit de prédios antigos e a construção de moradias novas Pixabay

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:24 | Atualizado 16/03/2021 15:24

Rio - O Plano Urbano Reviver Centro lançou a terceira pesquisa sobre moradia na região central da cidade. Desta vez, a população do Rio pode dar opinião sobre a minuta do Projeto de Lei Complementar que institui o Reviver Centro e que será analisado na Câmara de Vereadores.

prefeitura.rio/revivercentro e deixar suas contribuições.



Ainda de acordo com a secretaria, o Reviver Centro visa a recuperação urbanística, social e econômica do Centro do Rio e bairros da 2ª Região Administrativa. Ele tem na construção de novas moradias e no retrofit (conversão de imóveis comerciais em residenciais ou de uso misto) o carro-chefe da iniciativa de atrair moradores para a região, aproveitando o potencial já construído da área e terrenos vazios e sem uso há décadas.



O projeto de lei também propõe a isenção de dívida ativa, IPTU, ITBI e ISS, além de liberação de taxas de licenciamento, para projetos de residenciais ou uso misto. A exploração do andar térreo dos prédios com lojas, com objetivo de trazer vitalidade e movimento às ruas da região também foi incluído.

Outras propostas inclusas no plano também são: o aproveitamento das coberturas dos prédios com áreas de uso coletivo, mirantes, restaurantes ou áreas de lazer; além de incorporar regras do edital Pró Apac que, no passado, ofereceu benefícios aos donos de imóveis históricos da área interessados em sua recuperação.