Rio de Janeiro 23/07/2020 - Duvidas em relacao ao Auxilio Emergencial. Na foto acima fila na agencia de Mesquita. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 21:10 | Atualizado 25/03/2021 22:01

Durante a transmissão de sua live semanal, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que o pagamento do auxílio emergencial começa no dia 4 ou 5 de abril. O benefício será pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família.

"O auxílio emergencial começa no início da semana que vem (sic), dia 4 ou 5 [de abril]. São mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do 'fique em casa', 'feche tudo'", disse Bolsonaro.

Publicidade

As regras são mais apertadas do que em 2020, quando o auxílio pagou cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300, com cotas em dobro para as mulheres chefes de família. Até duas pessoas na família podiam receber o repasse. Ainda durante a live, Bolsonaro disse que o governo federal manteve a economia viva, mesmo durante o período da pandemia da covid-19.



"O governo federal manteve viva a economia no ano passado e, mais ainda, fez com que o país, assim como o mundo todo estava previsto ter um PIB negativo, com exceção da China, os demais países tiveram PIB negativo. E o Brasil foi o quarto que menos desceu. Então, invariavelmente fruto de várias políticas do governo voltada para o emprego", finalizou.