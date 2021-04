Tatiana Alves, gerente da peixaria Júnior Beleza no Mercado de Peixe São Pedro, avalia que as vendas aumentaram neste ano Luciano Belford

Por Letícia Moura

Publicado 01/04/2021 08:00 | Atualizado 01/04/2021 10:08

Rio - Em meio à crise econômica causada pela pandemia, as compras para as refeições da Semana Santa podem comprometer o orçamento familiar devido ao aumento no preço dos produtos e à redução no poder de compra. No entanto, para não abalar as finanças, especialistas apontam que peixes mais populares podem substituir o bacalhau sem interromper a tradição dos almoços na Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa.

fotogaleria

Publicidade

Para a compra não pesar no bolso, o especialista em varejo Marco Quintarelli orienta que o consumidor deve fugir dos produtos nobres como lombo de bacalhau e filés. Segundo ele, o ideal é dar preferência às lascas de bacalhau, por exemplo. "Têm peixes secos que são vendidos em lascas salgadas e dão um excelente prato, podem ser feitos com natas, conforme as receitas portuguesas", exemplifica.

Quintarelli pontua opções de pescados frescos como uma boa alternativa para economizar: "Corvina, tainha, anchova, sardinha e manjuba, que são os mais populares, com preços equivalentes no mercado. Dependendo do estabelecimento, você encontra a corvina por R$ 9,90. É um ótimo peixe para utilizar na Semana Santa", indica, acrescentando que houve um aumento médio entre 30% e 35% nos peixes frescos em relação a 2020.

Publicidade

Patrícia Santos, nutricionista e coordenadora do Curso de Nutrição do IBMR, indica que o bacalhau pode ser substituído por peixes como merluza, tilápia e linguado, por exemplo. "Nas grandes redes de mercados, os valores variam entre R$ 15 e 28, para preparar comidas saborosas, mais baratas e saudáveis. Esses peixes vão muito bem em pratos assados, acompanhados de batata, cenoura, brócolis, cebola, entre outros ingredientes, usando temperos naturais como alecrim, salsa, cebolinha e alho", ensina.

Expectativa de vendas

Publicidade

O gerente comercial responsável pela área de pescados do supermercado Mundial, Marcelo Leite, informa que a expectativa é crescer em torno de 18% nas vendas em comparação ao ano anterior. "Neste período a demanda por pescados já é maior, mas diante de um aumento de consumo por parte do brasileiro - o consumo per capito ainda é baixo se comparado com outros países - acreditamos que a Semana Santa ajude a impulsionar esses números".

No Mercado de Peixes São Pedro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, a gerente da peixaria Júnior Beleza, Tatiana Alves, de 38 anos, avalia que as vendas aumentaram em 2021. De acordo com ela, a tilápia tem sido recorde de vendas no estabelecimento. "A tilápia sai a R$ 16/kg e a corvina custa em média R$ 20/kg. A anchova e o namorado podem ser comprados por R$ 25", indica Alves.

Publicidade

Cuidados na hora de escolher o peixe

Nutricionista e mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, Luciana Novaes pondera que o consumidor precisa estar atento a dois pontos importantes: odor e firmeza da pele e escamas. "Procure comprar em lugares tradicionais ou que tenham uma grande saída de peixes e frutos domar, que mostrem a procedência do peixe. Isso já garante boas chances da qualidade do pescado", ensina a nutricionista.

Publicidade

A especialista esclarece ainda que o "odor do peixe é característico, um cheiro de mar. Ele não pode estar forte, nem desagradável. A cor de cada peixe pode variar, mas cores muito escuras e amarronzadas ou desbotadas também podem indicar que o peixe já está em exposição há muito tempo, aumentando o risco de contaminação".

A nutricionista Rosiane Soares explica que a sua carne na extensão do corpo deve ser firme, não deve afundar se pressionarmos com os dedos levemente. "O peixe deve estar em local refrigerado, em contato direto com o gelo. As escamas devem estar presas à pele, não devem soltar com facilidade ao passarmos as mãos. Os olhos devem estar brilhantes e úmidos. E as guelras rosadas ou vermelho vivo".

Publicidade

Confira as ofertas

Supermercados Mundial:

Publicidade

- Tilápia Inteira Fresca Kg - R$13,98

- Camarão descascado Congelado Costa Sul sete Barbas ou Ferrinho Pacote 400g - R$ 19,98 cada

- Filé de Merluza Congelado Bom Peixe Pacote 500g - R$ 17,95

- Postas de Cação Congeladas Buona Pesca Pacote 800g - R$ 16,98

- Bolinho c/ Bacalhau Português congelado Ferraz & Ferreira ou Riberalves Bandeja 350g / 360g - R$ 24,90 cada

-Filé de Cação congelado Frescatto Pacote 500g - R$ 13,98

Assaí Atacadista:

Publicidade

- Posta de peixe congelada Cação 800g - R$ 14,90

- Filé de tilápia congelada Aurora 800g - R$ 34,90

- Filé de peixe pescada congelado Pescador 800g - R$ 21,90

Pão de Açúcar:

Publicidade

- Filé de salmão com pele kg - R$ 79,90

- Bolinhos de Bacalhau congelados Qualitá 360g - R$ 19,90

- Filé de Salmão Selvagem Alaska 700g - R$ 37,90

- Kit Moqueca serve 4 a 5 pessoas - R$ 65,90

Prezunic:

Publicidade

- Bacalhau Morhua Salgado seco pedaço - R$ 89,99 kg sem App Prezunic/ R$ 79,99 kg com App Prezunic

- Peixe salgado tipo bacalhau Saithe inteiro - R$ 39,99 sem App Prezunic/ R$ 37,99 com App Prezunic