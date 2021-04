Os beneficiários do Bolsa Família receberão os repasses de acordo com o próprio calendário do programa, que em abril tem início no dia 16 Agência Brasil

Publicado 09/04/2021 15:08

A partir do dia 14 de abril, beneficiários do Bolsa Família poderão consultar o valor do auxílio emergencial que vão receber. Os brasileiros cadastrados no programa serão ajudados com o benefício de maior valor, seja o do auxílio ou do próprio Bolsa Família, nunca os dois juntos. Para saber quanto irá receber, os beneficiários deverão acessar o site https://auxilio.caixa.gov.br/ a partir da data estipulada.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão os repasses de acordo com o próprio calendário do programa, que em abril tem início no dia 16.



Confira o calendário do auxílio para inscritos do Bolsa Família em abril:



NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira;

NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira;

NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira;

NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira;

NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira;

NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira;

NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira;

NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira;

NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira; e

NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira.





Essas datas são referentes ao pagamento das quatro parcelas para os cidadãos cadastrados no programa. A data de recebimento vai depender do número final do NIS e as ordens de depósito e autorização para saque também caem sempre no mesmo dia.

"O Governo Federal verifica se o trabalhador cumpre as regras para receber o benefício e se o valor do Bolsa Família é menor do que o Auxílio Emergencial. Essa análise ainda está em processamento", informou o Ministério da Cidadania.