Diana de Carvalho usou a criatividade para se reinventar na pandemia e movimentar o negócio Arquivo pessoal

Por Letícia Moura

Publicado 03/05/2021 08:00

Rio - Impactadas pela pandemia de Covid-19 desde o princípio, empresas tentam sobreviver em meio à queda no faturamento provocada pela crise. Segundo um estudo do Sebrae Rio, feito entre os dias 6 e 8 de abril, com a participação de 597 donos de pequenos negócios fluminenses, o grande desafio de 30% dos empreendedores fluminenses é equilibrar as finanças. Para 24% dos empresários, manter o volume de vendas é uma preocupação, seguido do planejamento das atividades diante da crise (21%).

Na avaliação de Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio, em momentos de crise, todo empresário, independentemente do tamanho, necessita inovar. “No caso da pandemia, a adaptação ao universo digital é uma necessidade, uma vez que as atividades presenciais estão prejudicadas”, afirmou Alvarenga.

Diana de Carvalho, de 67 anos, dona do restaurante Summer Garden, em Miguel Pereira, no Sul Fluminense, precisou usar a criatividade para se reinventar durante a pandemia e movimentar o seu negócio enquanto as portas estiveram fechadas. Devido ao isolamento social e às restrições de circulação, ela migrou, em março do ano passado, para o serviço de entregas, sem antes ter trabalhado neste formato.

A empresária contou que valoriza a experiência dos clientes além da comida. Segundo ela, o ambiente de seu empreendimento, que está em meio a um jardim em contato com a natureza, era o atrativo antes da pandemia. Mas, para vencer o período de recessão, ela explicou que passou a levar a experiência para a casa dos consumidores, por meio do delivery.

"Comprei embalagens bonitas, que não liberassem nenhuma toxina e que pudessem ir ao micro-ondas. Eu já tinha uma lista de contatos no meu WhatsApp, mas comecei a ampliá-la. Então, eu enviava aos clientes as fotos dos pratos", esclarece.

Faturamento

Desde o início da crise, os pequenos negócios passam por dificuldades. Ainda segundo o levantamento, no momento, 59% das empresas implementaram mudanças para continuar funcionando. Apesar das adaptações realizadas, 79% alegaram diminuição no faturamento, 9% permaneceram com o rendimento igual, 7% acreditam que foi melhor que o ano passado e 5% não souberam responder.



Ainda conforme a empresária Diana de Carvalho, no começo da pandemia, quando apenas estava operando com o delivery, o restaurante registrou uma queda de 70% no faturamento. Atualmente, com o estabelecimento funcionando sexta-feira, sábado e domingo em horários restritos, ela tem uma redução de 40% a 50% na renda. Porém, continua tentando driblar a crise. "Temos que reinventar, criar, fazer uso das redes sociais, seja Instagram ou WhatsApp, que, hoje, eu acho que são as duas melhores para negócios".



De acordo com Sérgio Tavares, de 57 anos, professor universitário e gestor da Rio Ecoesporte, empresa que gera empregos para profissionais de educação física, a receita de seu negócio diminuiu em torno de 70%. Diante do contexto atual, ele disse que tem buscado cada vez mais estudar o cenário da crise para poder trabalhar em cima das oportunidades possíveis. "É preciso paciência, persistência e criatividade", pondera.

Sérgio Tavares é professor universitário e empresário, gestor da Rio Ecoesporte, empresa que gera empregos para profissionais de educação física Arquivo pessoal

"Estude com cuidado o cenário e organize um plano de contingência baseado na realidade concreta das projeções, e não improvise nas providências. É importante sempre pensar em abrir novos clientes em mercados antes não explorados pelo comercial da empresa. E como hoje todos estão no universo da tecnologia, intensifique as ações no marketing digital", aconselha o professor.

Orientações



Para equilibrar as finanças, o professor Luiz Fernando Barbieri, coordenador do MBA de Processos do Ibmec e consultor de Negócios, indica que o empresário deverá rever o planejamento financeiro, se houver. Segundo ele, caso não exista, o empreendedor precisa desenvolver, "tendo por base o cenário atual, estabelecendo metas de desempenho com o menor custo possível, fazer mais, por menos, sempre".



O professor também sugere que o empreendedor pode procurar alongar dívidas, por meio de negociação. "Buscar comprar novo empréstimo com juros menor, substituindo o anterior. Redução de custo fixo da operação". Ele acrescenta que outra alternativa é rever o capital de giro, "buscando receber dentro do mês, para que o fluxo de caixa não fique comprometido. Repensar o processo de compras, priorizando os produtos/serviços, revendo o portfólio, visando produtos que tenham giro de estoque ágil".

Medidas econômicas

A pesquisa do Sebrae Rio concluiu que as medidas econômicas voltadas para a redução dos impactos da pandemia, anunciadas pelo governo federal, foram importantes para a manutenção dos pequenos negócios. No Estado do Rio, 45% dos empreendedores não utilizaram nenhuma medida governamental. 15% reduziram ou suspenderam o contrato de trabalho, 14% acessaram linhas de crédito com condições especiais, 12% adiaram o pagamento dos impostos, 4% usaram o auxílio emergencial da Prefeitura para pagamento de salário dos funcionários, 3% aproveitaram a flexibilização de regras para exercício de atividades e 2% conseguiram empréstimos a juro zero.

Apesar da influência destas iniciativas para a sobrevivência dos negócios, os empreendedores ainda aguardam o retorno do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Adotada no ano passado, a linha de crédito tinha como objetivo ajudar as micro e pequenas empresas, evitando demissões durante a pandemia. Em 2021, o governo federal pretende destinar R$ 5 bilhões ao programa. Em 2020, nas três fases do benefício, foram liberados mais de R$ 37,5 bilhões, segundo balanço do Ministério da Economia.

Vendas on-line



De acordo com a pesquisa do Sebrae Rio, 58% das empresas fluminenses não estão vendendo de forma on-line. Dos pequenos negócios que apostaram nos canais digitais, 28% alegaram que as vendas on-line representaram até 50% de todo o faturamento. Já 14% relataram que esse modelo correspondeu a mais do que 50% da renda.

"A percepção da nossa rede de atendimento é que este receio vem justamente pelo desconhecimento sobre como operar nesse modelo. Para essa transição, o Sebrae Rio está empenhado em promover capacitação. Através (do portal) “Sua Empresa + Digital” é possível avaliar o desempenho digital atual e apoiar o seu desenvolvimento", indica o diretor-superintendente do Sebrae Rio.