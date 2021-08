Seleção deste ano continua suspensa por conta de cortes no Orçamento que inviabilizaram a realização do Censo - Acervo/IBGE

Publicado 12/08/2021 13:44

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) optou por prorrogar por mais um ano a validade do concurso realizado em 2019 para recenseadores. O concurso selecionou candidatos para contratação temporária para a realização do Censo Demográfico que seria promovido ainda em 2020, mas foi cancelado durante a pandemia de Covid-19.

Outro concurso seria realizado este ano, mas foi suspenso por conta de cortes no Orçamento que inviabilizaram a realização do Censo.

A decisão da prorrogação da validade do concurso foi publicada, nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o texto, em geral, a validade do concurso será estendida até 15 de agosto de 2022. As exceções ficam para quem foi aprovado em determinadas cidades, cuja prorrogação é diferenciada e estendida.

Para os candidatos aprovados na função de agente censitário operacional (ACO), nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, o edital tem a validade estendida até o dia 6 de novembro de 2022. Mesma data para quem passou para o cargo de coordenador censitário subárea (CCS), nos municípios de Barra do Piraí, Resende e Vassouras.

O IBGE abriu inscrições para realização das provas do concurso para recenseadores e agentes censitários que iriam trabalhar no Censo Demográfico de 2021, mas por conta de um corte de 96% nos recursos previstos no Orçamento, o concurso que tinha mais de 204 mil vagas previstas precisou ser suspenso no mês de abril.