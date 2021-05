Os valores do auxílio emergencial podem variar entre R$ 150 e R$ 375 a depender da composição familiar Agência Brasil

Publicado 13/05/2021 09:47 | Atualizado 13/05/2021 09:51

Rio - A Caixa anunciou, nesta quinta-feira (13), a antecipação do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. O novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho.



Confira abaixo o novo calendário de crédito na conta digital:



Novo calendário de crédito da segunda parcela do auxílio emergencial 2021

Veja o novo calendário de saques da segunda parcela:



Novo calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial

Essa não é a primeira vez que o governo federal e a Caixa antecipam as datas do benefício. O calendário de saques da primeira parcela também foi antecipado e os beneficiários puderam retirar os recursos em dinheiro a partir do dia 17 de maio. Antes, o saque só seria possível a partir de 4 de junho.



Bolsa Família



Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.



Para quem recebe por meio da conta digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



Atendimento ao cidadão



Segundo a instituição financeira, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.