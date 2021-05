Karol Garrett, head Comercial, de Distribuição e Performance da VOA Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:48

Na contramão de muitas empresas, a Voa Hotéis tem crescido mesmo em uma fase onde o setor amarga prejuízos por conta da pandemia de coronavírus. Com um modelo de negócios baseado na venda de uma rede hoteleira focada em gestão tech, levando soluções e tecnologia para dentro de hotéis, a startup aumentou sua carteira de clientes e já conseguiu triplicar a receita de alguns estabelecimentos.

Em junho do ano passado, a empresa tinha 50 unidades no portfólio em 26 destinos. Hoje, totaliza 85 estabelecimentos em 35 diferentes localidades. Para este ano, a plataforma prevê chegar a 350 hotéis em sua carteira. Além disso, está ampliando a equipe de executivos comerciais para que esses estejam nos principais polos de clientes a nível nacional. A rede digital de hotéis se propõe a profissionalizar a hotelaria independente do país com a dimensão dos empreendimentos de rede, atuando em tecnologia, distribuição, treinamento e padronização.



Através dos mecanismos de distribuição e precificação, a empresa é capaz de melhorar a taxa de ocupação do hotel, além de chegar a um preço correto de acordo com a demanda existente e com o momento em que a região está vivendo.

Publicidade

“Através do nosso software de distribuição online de inventário, temos a possibilidade de ter um alcance muito maior a nível de presença nos principais canais de vendas. Estamos sempre atrás de novos parceiros para ampliar a presença dos hotéis a nível global, aumentando o share e a distribuição de clientes de uma forma homogênea”, relata Karol Garrett, head Comercial, de Distribuição e Performance da VOA.