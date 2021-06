Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:17 | Atualizado 02/06/2021 10:23

Rio - Dando continuidade ao projeto de ajudar os cidadãos do estado a negociar as dívidas, já que muitos consumidores tiveram dificuldades em pagar as contas devido à pandemia, o Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) irá promover um mutirão com a Cedae. Aqueles que estiverem inadimplentes há mais de 60 dias poderão participar do evento que será online. A concessionária também irá analisar a prescrição dos débitos com mais de cinco anos. As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 9 de junho, por meio do formulário: https://forms.gle/Um5k9efvgsJFb7WR6.De acordo com a autarquia, a concessionária de água e esgoto comprometeu-se com o Procon-RJ a oferecer condições favoráveis aos consumidores e pela primeira vez as dívidas poderão ser parceladas sem entrada, em até 60 vezes, sem juros ou multa, dependendo do caso. As negociações entre os consumidores e a Cedae acontecerão entre os dias 21 de junho e 30 de julho por intermédio de um servidor da autarquia.“Ficamos muito satisfeitos com o acordo fechado com a Cedae. Foi a empresa que concedeu o maior prazo para que os consumidores parcelassem os seus débitos. As dívidas poderão ser pagas em até 5 anos, condições especiais e exclusivas para o mutirão. Tenho certeza que conseguiremos ajudar inúmeros cidadãos fluminenses”, declarou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.Segundo o Procon-RJ, a Cedae irá fechar o ciclo de mutirões promovido pela autarquia com as principais concessionárias de serviços públicos que atuam no estado. No início de maio, aconteceu o mutirão com a Light. Na última semana, foram abertas as inscrições para o da Enel, que vão até esta quinta-feira (3).