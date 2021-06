Concurso para Emgepron tem salário de até R$ 9.900 - Divulgação

Concurso para Emgepron tem salário de até R$ 9.900Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:14 | Atualizado 02/06/2021 18:16





Os interessados poderão efetuar a inscrição no site do



Vagas Rio - A inscrição para o concurso da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), órgão vinculado à Marinha, termina no próximo dia 6. O certame oferece 32 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, em funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Já os salários variam de R$ 1.115 a R$ 9.900, e há ainda benefícios como alimentação no local de trabalho; seguro de vida em grupo; vale-Transporte; cesta-alimentação; e convênios assistenciais e educacionais.Os interessados poderão efetuar a inscrição no site do Instituto Selecon . As taxas variam de R$ 40 a R$ 80, de acordo com o nível de escolaridade do emprego e a avaliação prevista. O edital com todas as informações está disponível no site do Selecon.

Para o nível fundamental, as vagas são para Auxiliar de Projetos Navais em diferentes áreas: Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Fabricação, Bombeiro, Fabricação e Montagem, Fresador, Garçom, Motorista, Oficial Industrial (Eletricista, Mecânico, Retificador e Torneiro Ferramenteiro), Operador de Equipamento Móvel, Operador de Manobra de Peso (pontes rolantes, guindaste móvel e fixo), Operador de Máquinas CNC (Centro de Usinagem, Torneiro, Pintor Naval e Segurança.



Já para o Nível Médio, as vagas são para o cargo de Técnico de Projetos Navais, com oportunidades nas seguintes especialidades: Almoxarife, Assistente Administrativo Metrologista, Técnico de Informática (Rede de Computadores e Suporte Técnico), Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Eletrônica, Técnico Eletrotécnica, Técnico Farmácia, Técnico Gamagrafia, Técnico Industrial Estruturas, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Mecânica, Técnico Química (Laboratório Farmacêutico e Fábrica de Munições).



Para o Nível Superior, as vagas são para Analista de Projetos Navais nas seguintes especialidades: Advogado, Analista de Administração, Analista de Recursos Humanos, Analista de Sistemas, Analista Técnico, Cirurgião Dentista, Contador, Engenheiro, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Naval, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico do Trabalho e Químico.

Publicidade

Processo seletivo

O concurso terá até seis etapas, que variam de acordo com cada emprego. A prova objetiva, prevista para 27 de junho, é comum para todos os empregos. Haverá ainda Prova Discursiva, Avaliação de Títulos, Prova Prática, Avalição Médica e Checagem de Requisitos, mas é preciso conferir as etapas de cada emprego.



O prazo de validade do concurso da Emgepron será de dois anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da empresa.



Serviço:

Concurso Emgepron

Vagas: 32 + cadastro de reserva

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Inscrição: 3 de maio a 6 de junho pelo site www.selecon.org.br

Taxa: R$ 40 (Fundamental sem prova prática); R$ 50 (Fundamental com prova prática); R$ 55 (Médio/Técnico sem prova prática); R$ 60 (Médio/Técnico com prova prática); R$ 80 (Superior)

Informações e edital: www.selecon.org.br