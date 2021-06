Bolsonaro afirmou que está tentando interferir no preço do milho, para reduzir o preço dos ovos e da galinha, por consequência. - Agência Brasil

Publicado 09/06/2021 11:03

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu ter um "problema no preço de alimentos", após a divulgação da inflação para maio. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, disparou 0,83% no mês passado, registrando a maior alta em 25 anos.

Segundo ele, a culpa da inflação é de prefeitos e governadores que aplicaram a "política do fica em casa". O avanço do indicador, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é resultado, principalmente, do aumento na conta de luz, em razão do acionamento da bandeira vermelha, e da alta nos preços de combustíveis.

"Com a alta da energia elétrica, o grupo habitação foi o de maior impacto no índice geral do IPCA e também o de maior variação (1,78%). Além da habitação, os outros 8 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram inflação em maio. O impacto da energia elétrica é ainda maior no #INPC, o que pode justificar a maior variação do índice. Também pesaram bastante neste índice o aumento da gasolina e das carnes. Os produtos alimentícios subiram 0,53%, e os não alimentícios 1,10%", informou o IBGE em nota.



