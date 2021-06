Só em 2020, a venda legal de cannabis no mercado mundial atingiu R$ 122 bilhões - Foto: Divulgação

Publicado 09/06/2021 10:29

Rio - O Projeto de Lei (PL) 399/15, que regulamenta o plantio de maconha para fins medicinais e a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta, foi aprovado nesta terça-feira (8) na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou o tema.

Esse mercado que já é sucesso fora do Brasil, promete movimentar R$ 9,5 bilhões até o final de 2025, diz a startup Kaya Mind, ouvida pelo Estadão. Segundo a CEO da companhia, Maria Eugênia Riscala, após o marco legal, existe um tempo de maturação das empresas que atuam no segmento.

Só em 2020, a venda legal de cannabis no mercado mundial atingiu R$ 122 bilhões, um aumento de 48% na comparação com 2019, segundo a consultoria especializada BDSA. A estimativa é que a taxa média de crescimento para o setor é de 17% ao ano, o que levaria o faturamento para R$ 321,7 bilhões em cinco anos.

"Os mercados médicos e de uso adulto lançados em 2019 e 2020 contribuíram com US $ 1,6 bilhão em gastos em 2020: US$ 422 milhões em médicos e quase US $ 1,2 bilhão em adultos. Cinco novos mercados dos EUA legalizaram a cannabis medicinal ou para uso adulto durante as eleições de 2020: Arizona, Mississippi, New Jersey, Montana e South Dakota", diz nota da BDSA.