Presidente Jair BolsonaroIsac Nóbrega/PR

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:30 | Atualizado 08/06/2021 13:33

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com apoiadores no jardim da residência oficial na manhã desta terça-feira (8). Ao comentar o Projeto de Lei (PL) 399/2015 que tramita na Câmara dos Deputados para legalizar o plantio de maconha com fins medicinais e científicos, ele afirmou que não há necessidade de permitir o plantio e aproveitou para provocar o PT.

“Tem canabidiol sintética, não precisa deixar o pessoal plantar maconha em casa, não. Imaginou se o PT um dia voltar ao governo, o quanto dá para plantar de maconha ali, ó?”, provocou ele, apontando a cabeça para o Palácio da Alvorada.

A defesa do canabidiol sintético é feito pelo deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro Osmar Terra (MDB-RS), mas é refutada pela ciência.

O texto do projeto autoriza o cultivo, no Brasil, de Cannabis sativa — planta também usada para produzir a maconha — com fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. O presidente, por várias vezes, já se manifestou contrário e afirmou que vai vetá-lo, caso ele seja aprovado pela Câmara. Porém, a palavra final cabe ao Congresso, que pode derrubar vetos presidenciais.

Apesar de ter sido apresentado em 2015, o texto ainda está no início da tramitação, em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Até chegar à mesa do presidente da República para sanção ou veto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e analisado pelo Senado.