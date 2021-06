Caso aconteceu em Ivaiporã, no Paraná - Reprodução/RPC

Por iG Último Segundo

Publicado 08/06/2021 13:04

Um galo foi apreendido pela Polícia Militar, na cidade de Ivaiporã, no Paraná, por ser acusado de perturbar o sossego da vizinhança após cantar durante a madrugada.

De acordo com a rede RPC , o galo pertence a um morador e foi denunciado por um dos vizinhos, que disse à polícia que o animal fazia barulho há muito tempo e ele já havia conversado com o dono da ave. Como a situação não se resolveu, ele decidiu contatar a Polícia Militar.

Após a reclamação, os agentes se dirigiram ao local e apreenderam o animal. Segundo as informações, o destino do galo será discutido entre as autoridades.

De acordo com a PM, mais da metade das denúncias registradas no estado tem causa parecida: perturbação de sossego.