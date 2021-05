Ivete Sangalo em live do dia das mães Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 22:54

Rio – A cantora Ivete Sangalo realizou uma live em homenagem ao dia das mães no último domingo (09). Ícone do axé, Ivete cantou seus sucessos e interpretou outros. Porém, a artista não deixaria de prestar uma homenagem ao seu amigo, o ator Paulo Gustavo, que faleceu devido a complicações da Covid-19 no dia 4 de maio.

Em seu discurso, Ivete enaltece a presença de Paulo Gustavo não só em sua vida, como na de todos os brasileiros e logo em seguida chama atenção para o momento atual das famílias brasileiras que tem de conviver com as perdas provocadas por “descasos, em chacinas e sem vacinas”.

Publicidade

Nas redes sociais, os fãs da cantora que estavam assistindo a live repercutiram as palavras de empatia de Ivete. Sobretudo, as palavras de conforto para todas as mães que sofreram tanto nesses últimos tempos.

Ivete: "Essa semana, como tantas outras, muitas mães perderam seus filhos. A mãe natureza que dá uma abundância de tantas coisas tem perdido algumas batalhas, mas pela sua força descomunal, sempre irá vencer. Tenho certeza disso." #DiaDasMaesIS.pic.twitter.com/YHgMt9U8VT — Alô Guitarra Veneno (@GuitarraVeneno) May 9, 2021

Publicidade