Aqueles que preferirem podem comparecer a uma das agências da Caixa para solicitar o encerramento - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aqueles que preferirem podem comparecer a uma das agências da Caixa para solicitar o encerramentoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:32

Rio - Usuários da Conta Poupança Social Digital, da Caixa Econômica Federal, que desejarem solicitar o encerramento da conta podem fazer a solicitação pelo SAC, ouvidoria ou em uma das agências do banco. De acordo com a instituição, 107 milhões de contas desse tipo foram abertas automaticamente para pagar benefícios como o auxílio emergencial e o Bolsa Família. No entanto, aqueles que desejarem encerrar a Poupança Social, precisam pedir. Vale lembrar, que outros pagamentos como o do seguro DPVAT e o seguro desemprego também estão sendo feitos por esse meio.

"É importante esclarecer que a manutenção da conta social não implica em nenhum tipo de custo para o cliente e que a Conta Social Digital pode ser utilizada para receber depósitos e transferências, pagar contas, receber salário e realizar PIX, sem custos ou burocracia, sendo sua movimentação realizada de forma digital", pontuou a Caixa.



Publicidade

Como solicitar o encerramento

Publicidade

Para solicitar o encerramento da Conta Poupança Social Digital, os usuários podem fazer uma ligação para a Ouvidoria pelo número 0800 725 7474 ou para o SAC pelo número 0800 726 0101. Aqueles que preferirem, podem comparecer a uma das agências do banco.

"As agências da Caixa abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas", informou a instituição

Publicidade

"Destacamos que a Caixa está em contínua evolução de seus processos, visando a simplicidade e a comodidade de seus clientes, e que em breve serão disponibilizados novos canais para atendimento", concluiu o comunicado.

Como movimentar a Poupança Social Digital



A conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor pode ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem, sem custos, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.



Com a utilização do aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.

Os saques podem ser realizados nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui a partir da geração de token diretamente no aplicativo Caixa Tem.



Ampliação do uso da conta



Desde 22 de outubro, com a sanção da Lei nº 14.075/2020, o Governo Federal, estados e municípios podem realizar pagamentos de diversos benefícios sociais por meio da conta Poupança Social Digital, disponível no aplicativo Caixa Tem. O banco já implementou o pagamento de outros benefícios, como o Abono Salarial e o Bolsa Família, pelas contas digitais.