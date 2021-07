O ministro da Economia Paulo Guedes - ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro da Economia Paulo GuedesESTADÃO CONTEÚDO

Por iG

Publicado 07/07/2021 17:19

O ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou que o dólar ultrapassando a casa dos R$ 5 é favorável para o turismo do Brasil . A declaração foi dada na Comissão de Estudos da Reforma Administrativa na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 07.



De acordo com Guedes, o valor da moeda norte-americana ajuda a manter o turismo de famílias ricas pelo país, ao invés de irem à Disney . Nessa terça-feira, 06, o dólar apresentou alta acima de 2%, cotado a R$ 5,20.

"Hoje, com o dólar a 5 (reais) como está hoje, o que está acontecendo? Famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia levando funcionários e uma porção de gente, estão viajando pelo Brasil", afirmou aos deputados.

Publicidade

"O turismo pelo Brasil está subindo fortemente. Todo mundo que tem pousada, gente simples do interior da Bahia, na costa de Pernambuco, todo mundo está se beneficiando do turismo local", concluiu.

Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana voltou a subir e apresenta alta de 0,48%, cotada a R$ 5,23. Na máxima, o dólar atingiu R$ 5,28.

Publicidade

Especialistas previam uma estabilização do dólar nas últimas semanas, com a queda da moeda a R$ 4,90 no fim do mês passado. No entanto, as ações do Ministério da Economia no âmbito da reforma tributária preocuparam o mercado financeiro e provocou um reajuste da moeda nos últimos dias.



Durante a comissão, Guedes voltou a citar o episódio em que afirmou ver empregadas domésticas indo à Disney . Ele se defendeu e disse explicar as distorções do dólar.



"Estava dando um exemplo típico da distorção do dólar, transformaram num desapreço a empregada doméstica", disse o ministro da Economia.