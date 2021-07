Governador Cláudio Castro - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2021

O governador Cláudio Castro saudou a chegada da empresa Magazine Luiza ao Rio de Janeiro durante reunião virtual, na tarde desta terça-feira, 6, com Frederico Trajano, CEO do grupo varejista. Esta semana, a empresa vai abrir suas primeiras 23 lojas no estado de um total de 50 que serão inauguradas até o fim do ano. A expectativa é gerar cerca de 3 mil empregos diretos.

"O leilão dos serviços da Cedae foi um marco no Rio de Janeiro e vem abrindo portas para a chegada de mais empresas em nosso território. Mostramos que temos segurança jurídica, que os números da segurança pública melhoram a cada dia, além de a arrecadação do estado estar crescendo mês a mês. O Rio de Janeiro voltou a ter protagonismo, e a chegada do Magazine Luiza é um exemplo disso. A hora de investir aqui é agora", ressaltou o governador.

Frederico Trajano destacou que um dos compromissos da empresa é fomentar o recolhimento de impostos locais a partir das plataformas digitais. Segundo o CEO, o Magazine Luiza é líder no país no e-commerce formal brasileiro e no varejo de bens duráveis.

"O Rio de Janeiro é o símbolo do Brasil e, por isso, estamos muito otimistas com a chegada ao estado. Dizem que a recuperação tende a ser forte em momentos de pós-crise, e estamos demonstrando isso. Estamos antecipando essa recuperação, e, neste primeiro momento, vamos inaugurar 50 lojas. Nossa meta é em cerca de três anos aumentar para 150 estabelecimentos no Rio de Janeiro. Creio que outras empresas possam acompanhar nosso movimento de expandir os negócios para o estado", destacou.

Expansão do centro de distribuição em Caxias

Além das lojas físicas, o Magazine Luiza vai ampliar sua operação logística, com a expansão de seu centro de distribuição em Xerém, Duque de Caxias, que será ampliado dos atuais 30 mil metros quadrados para 80 mil metros quadrados até o final de 2021. O local, que atualmente emprega 300 pessoas, vai gerar cerca de 800 novos postos de trabalho.

"É um orgulho termos um grupo do tamanho e importância do Magazine Luiza apostando em nosso estado. A empresa chega ao Rio de Janeiro em um momento novo, de mais confiança e credibilidade", comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

O Magazine Luiza fechou o ano de 2020 com o maior faturamento de sua história R$ 43,5 bilhões, crescimento de 60% na comparação com 2019. Com o resultado, a companhia tornou-se em líder do varejo no país.