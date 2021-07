Recursos serão utilizados para a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses - Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/07/2021 10:22

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira (6) uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 20,272 bilhões em favor do Ministério da Cidadania. Os recursos serão utilizados para a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses , anunciada ontem pelo governo. O crédito extraordinário banca despesas emergenciais e fica fora do teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação.