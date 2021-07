O governo anunciou mais três meses do benefício na última semana - Divulgação

Publicado 12/07/2021 09:06 | Atualizado 12/07/2021 12:22

A cada nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial, o governo federal realiza um novo pente-fino. Neste ano, o Ministério da Cidadania informou que já foram mais de 2 milhões de pessoas que perderam o benefício. Apenas em junho foram mais de 1,1 milhão de pessoas com benefício cortado.

Até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em 2021. A pasta informou ainda que abrirá processo de contestação e de novos cadastros.

Quando o governo lançou novamente o programa neste ano, foi projetado um valor de R$ 11 bilhões por mês e o atendimento de 45,6 milhões de pessoas. Com os cortes, o governo reduziu os gastos com o programa de R$ 8,9 bilhões, em abril, para R$ 8,85 bilhões, em maio, e terminou em R$ 8,5 bilhões em junho, de acordo com a Folha de São Paulo.



Na última segunda-feira, 5, o governo anunciou mais três meses de pagamento do benefício. A pasta do ministro João Roma diz que seguirá cancelando benefícios irregulares, segundo critérios da CGU (Controladoria Geral da União), e em caso de indícios de pagamentos indevidos.