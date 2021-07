Arthur Lira (PP-AL), Presidente da Câmara dos Deputados - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 13/07/2021 09:00

Rio - O novo gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), custará R$ 969 mil aos cofres da Casa Legislativa. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, 12.

A sala terá cerca de 600 metros quadrados e será no antigo espaço destinados à jornalistas que trabalham na cobertura do Congresso Nacional. Esse foi o primeiro ato de Lira na presidência da Câmara e visa acesso direto ao plenário. Hoje, o presidente precisa passar pelo Salão Verde, onde é abordado por profissionais da imprensa.

De acordo com o jornal, a Câmara gastou R$ 395 mil com obras civis e instalações elétricas, hidrossanitárias e de detecção de combate a incêndio; R$ 277 mil com sistema de ar condicionado e exaustão; R$ 218 mil com divisórias modulares; R$ 60 mil para a plataforma de acessibilidade e R$ 19 mil para armários. A Câmara disse estar usando contratos já efetivados em licitações anteriores para a reforma no escritório.

As obras, no entanto, ainda estão em ritmo lento. Pouco mais de 40% das obras, segundo fontes da Câmara dos Deputados, foram concluídas.