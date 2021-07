Caso não faça a renovação do cadastro, os aposentados e pensionistas têm o pagamento do benefício bloqueado e até mesmo suspenso - Reprodução internet

28/07/2021

Rio - Termina este mês o prazo para alguns aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizarem a prova de vida. Fazem parte deste grupo aqueles que deveriam ter renovado o procedimento até maio e junho de 2020, mas não conseguiram por conta da pandemia. Vale lembrar que caso não faça a renovação do cadastro, os aposentados e pensionistas têm o pagamento do benefício bloqueado e até mesmo suspenso, caso não cumpra o recadastramento no prazo de seis meses após o vencimento da comprovação.

O calendário para realização da prova de vida foi prorrogado pelo INSS até 2022, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União no início deste mês. Com a mudança, estão previstas as datas que todos os segurados devem fazer a comprovação, levando em conta a última prova de vida feita pelo beneficiário. No entanto, é preciso que todos estejam atentos as datas, já que os prazos para 2021 permanecem os mesmos.

"Os prazos para 2021 seguem os mesmos e é importante que a pessoa fique atenta para realizar a prova de vida seguindo o calendário", reforçou o INSS. No próximo mês, deverão fazer a prova de vida anual os que deveriam ter o realizado até julho e agosto do ano passado. Veja o calendário completo:

Mês de vencimento - Mês em que a renovação deverá ser feita



Até abril/2020 - Junho/2021



Maio e junho/2020 - Julho/2021



Julho e agosto/2020 - Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 - Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 - Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 - Novembro/2021



Março e abril/2021 - Dezembro/2021



Maio e junho/2021 - Janeiro/2022



Julho e agosto/2021 - Fevereiro/2021



Setembro e outubro/2021 - Março/2022



Novembro e dezembro/2021 - Abril/2022



Janeiro e fevereiro/2022 - Maio/2022



Março e abril/2022 - Junho/2022



Maio e junho/2022 - Julho/2022



Julho e agosto/2022 - Agosto/2022

Quem deve fazer a comprovação



A prova de vida é um procedimento previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos e acontece uma vez por ano. Devem fazer a comprovação os aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais há mais de um ano.



Como fazer a prova de vida



Banco



O cidadão pode comparecer presencialmente no banco onde recebe seu pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois algumas instituições oferecem horários diferenciados para os beneficiários do INSS.





Biometria facial



Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. O próprio sistema do Meu INSS informa o usuário nos casos em que ele não pode realizar a prova de vida pelo aplicativo. O serviço encontra-se disponível atualmente para 6.580.056 pessoas.





Prova de vida para quem tenha mais de 80 anos



