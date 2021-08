Comércio carioca espera vender mais 1,5% no Dia dos Pais - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/08/2021 10:39

Rio - O comércio carioca espera vender mais 1,5% no Dia dos Pais, que, junto com o Dia da Criança e do Natal, são as datas comemorativas mais importantes para o setor no segundo semestre do ano. A estimativa é do CDLRio e do SindilojasRio, que juntos representam mais de 30 mil estabelecimentos comerciais.



De acordo com Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades, o comércio varejista carioca espera que o Dia dos Pais seja a primeira data comemorativa do comércio a registrar resultado positivo. Todas as anteriores (Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados) tiveram desempenho negativo.

“No rastro dos estragos causados às vidas das pessoas, a pandemia também vem provocando uma devastação na economia, fechando empresas e aumentando o desemprego. Nesse cenário, cuja retração do consumo segue como principal tendência, é auspicioso estimar crescimento das vendas no Dia dos Pais”, aponta Gonçalves.



O presidente do CDLRio e do SindilojasRio estima que o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar entre R$ 120 e R$ 150. Ele prevê também que a maioria dos consumidores, a exemplo de datas anteriores, deve utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cheque pré-datado, da venda a prazo (crediário), cartão de débito e cartão da própria loja e à vista (em dinheiro).