Governador Cláudio Castro, lançou o PactoRJ na manhã dessa sexta-feira, 13 - Luis Alvarenga/Governo do RJ

Governador Cláudio Castro, lançou o PactoRJ na manhã dessa sexta-feira, 13Luis Alvarenga/Governo do RJ

Publicado 13/08/2021 13:22 | Atualizado 13/08/2021 13:35

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, lançou, na manhã dessa sexta-feira, 13, o PactoRJ, maior pacote de investimentos para a retomada social e econômica do Estado do Rio. Ao todo, serão investidos R$ 17 bilhões nos próximos três anos em mais de 50 projetos nos 92 municípios do estado. Com as intervenções, a estimativa é que sejam gerados 150 mil novos postos de trabalho, além do crescimento econômico e o combate à pobreza.



Com a iniciativa, o governo espera impulsionar a economia fluminense, prevendo investimentos nos seguintes pilares de infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, saúde, educação, segurança, turismo, meio ambiente, cultura e lazer.



Entre as principais ações estão a criação de uma linha de metrô em superfície com 23 quilômetros que deve cortar a Baixada Fluminense, a construção de trecho interligando a Via Light à Avenida Brasil, na Pavuna, a volta do teleférico do Complexo Alemão e a conclusão do Museu da Imagem e do Som (MIS).

"É minha prioridade a retomada das obras da estação Gávea, mas há um problema jurídico sério com essa obra que precisa ser resolvido antes. Não terei como terminar essa estação, mas quero retomar as obras até o fim do ano que vem", informou Castro.

Publicidade

Além disso, o programa conta com a inauguração de 26 Restaurantes do Povo, a implementação de um BRS de 13,5 quilômetros em São Gonçalo, revitalização de 882 quilômetros de vias pelo estado, construção de ao menos 5 mil unidades habitacionais, uma nova unidade do Rio Imagem, na Baixada e a reforma de 50 CIEPs, tornando as escolas ambientes mais tecnológicos e em horário integral.



Durante a apresentação do programa, que contou com a presença de todos os secretários estaduais, Cláudio Castro também anunciou que o auxílio emergencial SuperaRJ será estendido até o fim de 2022.



"É hora de união. O PactoRJ significa olhar para todos, ouvir os diferentes pontos de vista e enfrentar com coragem nossos desafios. É um pacto pelo crescimento econômico, pela geração de empregos, pelo enfrentamento à pobreza. É um pacto em nome de um futuro que seja melhor para todos nós. Não há uma cidade sequer que não esteja contemplada. Tenho plena convicção de que o Rio de Janeiro do amanhã nasce hoje aqui", declarou o governador.



Transparência



Para garantir a transparência no uso dos R$ 17 bilhões, cerca de R$ 14 bilhões do orçamento estadual e aproximadamente R$ 3 bilhões arrecadados no leilão do saneamento, o governo do estado vai criar um comitê para acompanhar a implementação dos projetos, com a participação da sociedade civil.