Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/09/2021 12:15

Brasília - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, admitiu na manhã desta quarta-feira, dia 1º, que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre veio "um pouquinho" mais fraco do que o que mercado esperava, mas em linha com a projeção da autoridade monetária. De acordo com o IBGE, o PIB recuou 0,1% em relação ao primeiro trimestre do ano.