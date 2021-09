Prova de vida segue obrigatória para aposentados e pensionistas do INSS - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 03/09/2021 09:18 | Atualizado 03/09/2021 10:11

O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que suspendia a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2021. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 3, mas ainda retorna ao Congresso e pode ser derrubada. A ideia dos parlamentares era evitar o contágio do coronavírus nas agências bancárias, mas o presidente decidiu manter a obrigatoriedade alegando que existem alternativas para este público receber da Previdência Social.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a prova de vida é uma medida adotada pelo governo para impedir fraudes envolvendo a previdência e a garantir os recursos necessários para o pagamento continuado dos benefícios. Caso o beneficiário não faça a comprovação, o pagamento será suspenso e, após seis meses sem regularização, será cessado.



"Para garantir a segurança de aposentados e pensionistas, a nova lei cria a possibilidade de realização da prova de vida por meios alternativos, que serão ofertados pela rede bancária, assim como a priorização do atendimento, quando houver necessidade de apresentação presencial nas agências", informou a pasta.



A medida prevê, ainda, que pessoas acamadas, hospitalizadas, com dificuldades de locomoção ou que sejam maiores de 80 anos, que não possuam procurador ou representante legal cadastrado, podem solicitar a prova de vida por meio de atendimento domiciliar, caso necessário, além de estabelecer gratuidade para as ligações telefônicas realizadas para a Central 135, tanto a partir de telefones fixos como por celular.



"A sanção presidencial ao projeto é importante para prover outros meios de comprovação de vida para recebimento de benefícios previdenciários, ao mesmo tempo em que se observam as restrições impostas pela pandemia da covid-19", argumentou a secretaria.

Veja o calendário para realização da prova de vida:

Mês de vencimento - Mês em que a renovação deverá ser feita



Até abril/2020 - Junho/2021



Maio e junho/2020 - Julho/2021



Julho e agosto/2020 - Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 - Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 - Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 - Novembro/2021



Março e abril/2021 - Dezembro/2021



Maio e junho/2021 - Janeiro/2022



Julho e agosto/2021 - Fevereiro/2021



Setembro e outubro/2021 - Março/2022



Novembro e dezembro/2021 - Abril/2022



Janeiro e fevereiro/2022 - Maio/2022



Março e abril/2022 - Junho/2022



Maio e junho/2022 - Julho/2022



Julho e agosto/2022 - Agosto/2022



Como fazer a prova de vida



Banco



O cidadão pode comparecer presencialmente no banco onde recebe seu pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois algumas instituições oferecem horários diferenciados para os beneficiários do INSS.



Biometria facial



Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. O próprio sistema do Meu INSS informa o usuário nos casos em que ele não pode realizar a prova de vida pelo aplicativo. O serviço encontra-se disponível atualmente para 6.580.056 pessoas.



Prova de vida para quem tenha mais de 80 anos



As pessoas que se encontram acamadas, hospitalizadas, ou que sejam maiores de 80 anos com dificuldade de locomoção podem solicitar prova de vida domiciliar. O pedido de agendamento deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS.



A pessoa que fizer o agendamento deve acompanhar o andamento do pedido pelos canais remotos (Meu INSS ou 135) e ficar atento para entregar, via Meu INSS, a documentação solicitada. A falta da documentação correta e completa pode inviabilizar a prestação deste serviço.







Se a pessoa já tiver procuração cadastrada há mais de um ano, ela precisará renovar a procuração.



Para nomear um procurador, ou renovar uma procuração, basta seguir as orientações que estão no link:



Agendamento domiciliar



Faça login no Meu INSS e, na barra de pesquisa que aparece abaixo do seu nome, escreva prova de vida. Em seguida, escolha a prova de vida mais adequada à situação da pessoa (dificuldade de locomoção ou maior de 80 anos) e siga as orientações que aparecerão na tela.

Perdeu o prazo para a prova de vida?

Quem perdeu o prazo da prova de vida terá o benefício suspenso. Nesse caso, a pessoa deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá, a pessoa fará a comprovação de vida e o pagamento será liberado na mesma hora. É importante procurar o banco o quanto antes.

Quem perdeu o prazo da prova de vida terá o benefício suspenso. Nesse caso, a pessoa deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá, a pessoa fará a comprovação de vida e o pagamento será liberado na mesma hora. É importante procurar o banco o quanto antes.