O sigilo das informações prestadas ao IBGE é garantido por leiImagem Internet

Publicado 06/09/2021 12:25

Rio - A Ilha de Paquetá será o palco do primeiro teste preparatório para o Censo 2022 a partir desta segunda-feira. Até o dia 24 de setembro, recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irão visitar cerca de 1,3 mil domicílios do local.

Segundo o IBGE, Paquetá foi a escolhida para participar do teste já que tem cerca de 85% da população imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Apesar disso, os recenseadores usarão máscara e protetor facial durante as visitas domiciliares.

O objetivo do teste vai ser o de avaliar os aplicativos e os sistemas desenvolvidos pelo IBGE para o levantamento censitário, além das três modalidades de coleta de dados: presencial, pela internet e por telefone.

Os moradores visitados poderão confirmar a identidade dos recenseadores do IBGE pelo site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181, das 8 às 20 horas, todos os dias. O sigilo das informações prestadas ao IBGE é garantido por lei.

Atraso na realização do Censo

O Censo deveria ter sido realizado em 2020, mas, por conta da pandemia do coronavírus, precisou ser adiado. Após ter sido remarcado para este ano, ele acabou sendo novamente suspenso por conta da falta de recursos.

O governo federal cortou a maior parte da verba que estava destinada à realização do Censo em 2021. Na tramitação do Orçamento no Congresso, os parlamentares cortaram os valores destinados à pesquisa, de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões. Por outro lado, a direção do IBGE considerava que a quantia de R$ 3,4 bilhões seria o ideal para realizar a pesquisa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no mês de maio, que o governo federal é obrigado a tomar as medidas necessárias para a realização do Censo em 2022. O Orçamento da União para o próximo ano prevê, novamente, que R$ 2 bilhões sejam destinados ao Censo.