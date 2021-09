Shoppings terão os horários de funcionamento alterados nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro - Divulgação

Publicado 06/09/2021 08:00

Rio - Alguns estabelecimentos e serviços terão os horários de funcionamento alterados devido ao feriado da Independência do Brasil, nesta terça-feira, 7. As agências bancárias, dos Correios e os postos do Detran, por exemplo, não vão abrir na data. Já os supermercados, shoppings, pontos turísticos e meios de transporte terão horários especiais.

A rede Guanabara vai funcionar normalmente, das 7h30 às 22h. Assim como as unidades do Assaí Atacadista que seguirão o horário normal no dia 7 de setembro, das 7h às 22h, exceto a loja Ceasa, que funcionará das 8h às 20h. Todas as lojas dos Supermercados Mundial também vão operar no horário habitual, das 7h30 às 21h.

Supermarket, o horário de funcionamento varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no Prezunic Caxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz abrirão até as 19 horas. Todas as demais lojas permanecerão abertas até as 21 horas. Na rede, o horário de funcionamento varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado. Já as unidades doCaxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz abrirão até as 19 horas. Todas as demais lojas permanecerão abertas até as 21 horas.

Todas as unidades Extra Hiper seguirão o horário normal nesta terça-feira. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio abrirão das 7h às 22h. Já Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro e Galeão, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h. As lojas do Mercado Extra também vão seguir os horários de rotina no feriado, das 7h às 22h. A exceção é a unidade de Nova Iguaçu, que funcionará das 7h às 18h.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h. Já as unidades de Copacabana e Ipanema do SuperPrix vão funcionar de 8h até as 15hs e as demais em horário normal (de 8h às 21h).



Shoppings

No NorteShopping, na Zona Norte do Rio, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços estarão abertas das 13h às 21h e os bares, restaurantes e padarias das 11h às 22h. No Shopping Tijuca, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços funcionarão das 13h às 21h, já os bares, restaurantes e padarias das 12h às 22h.



No Ilha Plaza, também na Zona Norte, os horários de funcionamento das lojas e dos quiosques serão das 14h às 20h, enquanto os restaurantes abrirão das 12h às 21h. Já o cinema vai funcionar de acordo com as sessões do dia. As lojas e quiosques do Shopping Jardim Guadalupe funcionarão das 13h às 21h; as operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h; e o supermercado Rede Economia, das 08h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

No Recreio Shopping, na Zona Oeste, as lojas e quiosques estarão abertas das 13h às 21h, enquanto a parte de alimentação funcionará das 12h às 21h. No Via Parque Shopping, também na Zona Oeste, as lojas e os quiosques funcionarão das 15h às 21h e a alimentação estará disponível das 12h às 22h.

No Uptown Barra, na Zona Oeste, as lojas funcionarão das 12h às 20h, o Mercado de Produtores das 12h às 22h e o supermercado Super Compras das 8h às 22h. As lojas e quiosques do Américas Shopping funcionarão das 13h às 21h; as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

No Shopping Leblon, na Zona Sul, as lojas e os restaurantes funcionarão das 15 às 21h e das 12h às 22h, respectivamente. Já o Shopping Riosul terá horário de funcionamento normal na segunda, 6, com as lojas, restaurantes e praça de alimentação operando das 10h às 22h. Já no dia 7, Dia da Independência, as lojas funcionam das 15h às 21h, restaurantes e praça de alimentação das 12h às 21h. Os cinemas operam de acordo com a programação.

No Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, as lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h e a alimentação das 12h às 22h. No TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu, também na Baixada, as lojas e os quiosques ficarão abertos das 13h às 21h, já a parte de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h. No dia 7 de setembro, acontece o último dia do evento Primavera Top Fest no Terraço do shopping, das 14h às 22h, com show gratuito de MPB com o cantor Yumi, às 17h.

O Outlet Premium Rio de Janeiro, localizado no KM109 da Estrada Rio Petrópolis, manterá o seu funcionamento regular, das 9h às 21h. No Plaza Niterói Shopping, na Região Metropolitana, âncoras, lojas satélites, quiosques e serviços funcionarão das 15h às 21h, já a praça de alimentação das 12h às 22h e os restaurantes de acordo com programação própria (apenas clientes sentados).

Pontos turísticos

O novo zoológico BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte, estará aberto das 9h às 17h (com entrada no circuito de visitação até as 16h). O AquaRio, na Zona Portuária, receberá o público das 9h às 18h (com entrada no circuito até às 17h). Já o Paineiras Corcovado, vans oficiais para o Cristo Redentor, irão funcionar das 8h às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h.

Transportes

Nesta terça-feira, 7, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.



Neste sábado, 4, e domingo, 5, a operação acontece nos horários regulares de fim de semana. No sábado, das 5h à meia-noite; e no domingo, das 7h às 23h. Nos dois dias, a transferência entre as linhas 1 e 2 será na estação Estácio.

O Metrô na Superfície vai operar das 5h às 23h30 no sábado; e das 7h às 22h30 no domingo. Porém, no domingo, o itinerário e o ponto final da linha Metrô na Superfície (MNS), em Botafogo, serão alterados devido a um evento cultural que interditará a Rua Nelson Mandela. O fechamento da via pela CET-Rio acontecerá no trecho entre as ruas Voluntários da Pátria e São Clemente.

O itinerário da linha MNS será feito pela Rua Voluntários da Pátria, Praia de Botafogo, Rua São Clemente, Rua da Bambina, Rua Visconde de Ouro Preto e Rua Muniz Barreto (ponto de embarque), retornando à Rua São Clemente. Com isso, o ponto final da Rua Nelson Mandela será transferido para a Rua Muniz Barreto, ao lado do acesso B da estação Botafogo, até as 23h.



Já na segunda-feira, 6, véspera do feriado, o funcionamento será o mesmo de dia útil, das 5h à meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central); e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.



O MetrôRio orienta aos seus clientes que priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro (giro.metrorio.com.br) ou método por aproximação NFC. A concessionária ressalta que estas são alternativas mais seguras, especialmente neste período de pandemia, evitando filas e o manuseio de dinheiro.

Em virtude do feriado da Independência do Brasil, a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados (www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas), nos dias 6 e 7 de setembro (segunda e terça-feira), na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão de hora em hora.



Na linha Paquetá, a Concessionária vai operar com a grade de dias úteis no dia 6 de setembro (segunda-feira), e com a grade de feriados no dia 7 de setembro (terça-feira). As grades estão disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas . Já na linha Cocotá, não haverá operação nos dias 6 e 7 de setembro (segunda e terça-feira).

Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, a CCR Barcas vai operar com a grade de dias úteis no dia 6 de setembro (segunda-feira), e com a grade de feriados no dia 7 de setembro (terça-feira). As grades estão disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal a partir deste sábado, 4, até a próxima terça-feira, 7, feriado da Independência. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período.



Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).



Vale lembrar que o uso da máscara é obrigatório durante a viagem e ao aguardar nas paradas e estações. As composições do VLT passam por higienização constante ao fim de cada trajeto.



Para a segurança de todos, é importante estar atento nas travessias, que devem ser feitas sempre nos locais sinalizados e com atenção à circulação dos trens. Da mesma forma, dentro dos trens, é importante segurar nas barras de apoio ao viajar em pé ou se mover pela composição.



A passagem do VLT custa R$ 3,80 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações, que contam ainda com terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões e liberação de recarga on-line, que pode ser feita pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site Recarga Fácil.