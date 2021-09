Deve-se utilizar os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços - Reprodução/ Internet

Publicado 06/09/2021 14:19

As agências bancárias estarão fechadas no feriado desta terça-feira, 7 de setembro, segundo informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Neste dia 6, segunda-feira, os bancos abrem nas localidades onde não há feriados municipais.



Segundo o órgão, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.



Os bancos também reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.



Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento fixado em 7 de setembro poderão ser pagos na próxima quarta-feira, dia 8, sem acréscimo.

O atendimento pelo celular, pelo computador e telefônico estarão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, além de apresentarem mais comodidade e conveniência aos seus clientes.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).