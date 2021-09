Mutirão de negociação contará com a participação de servidores do Procon-RJ que atuarão como mediadores - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 10/09/2021 10:47 | Atualizado 10/09/2021 10:54

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) vai promover, juntamente com as principais empresas aéreas e agências de viagem, um mutirão virtual de negociação. Gol, Azul, Latam, Emirates, CVC, Decolar, Viajanet, 123 Milhas, Max Milhas e Smiles vão participar do evento. As inscrições estarão abertas entre os dias 13 e 17 deste mês. Para participar, basta preencher o formulário através do link: https://forms.gle/n8HEdGRRE5gCLuJS6.

Desde o início da pandemia, de fevereiro de 2020 até agosto de 2021, o Procon-RJ recebeu cerca de 4.000 reclamações de consumidores, enquanto no ano de 2019, foram 1.117. O segmento de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. As empresas e os viajantes precisaram se adequar, muitas viagens tiveram que ser adiadas ou até mesmo canceladas.

“Em fevereiro de 2020, quando os primeiros casos de coronavírus foram confirmados no Brasil, o Procon-RJ começou a receber inúmeras reclamações de consumidores. Prontamente organizamos um mutirão e conseguimos ajudar milhares de consumidores. Tenho certeza que desta vez não será diferente. O setor está voltando ao normal e, consequentemente, o número de reclamações vem aumentando. Será uma excelente oportunidade para consumidores e fornecedores chegarem a um acordo favorável para ambas as partes” declarou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

As negociações do mutirão irão acontecer entre os dias 20 de setembro e 04 de outubro com a participação de servidores da autarquia que atuarão como mediadores. O evento será virtual a fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus.