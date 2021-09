Rio,16/09/2021- MADUREIRA- Mercadao de Madureira, precos dos doces para Sao Cosme e Sao Damiao, movimentacao na loja de doces.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 18/09/2021 08:00

Rio - Com o Dia de São Cosme e São Damião se aproximando, os fiéis devotos dos santos-meninos já estão se preparando para a tradicional distribuição de doces, no dia 27 de setembro. Apesar da flexibilização do distanciamento social possibilitada pela vacinação contra a covid-19, este ano os consumidores enfrentarão mais um desafio: a alta no preço dos brindes que, de acordo com lojistas, chega a 30%. Para auxiliar os fluminenses a economizar na data, O DIA preparou um compilado de ofertas e com R$ 71,92 é possível doar 50 saquinhos e participar da festa.

Na visão do economista Gilberto Braga, os itens não devem sofrer uma alta muito grande, com exceção dos chocolates. "O mercado de doces e guloseimas em 2021 manteve os preços na mesma média de 2020, com pequenas variações e bastante opções. Este ano as vendas em homenagem Cosme e Damião devem crescer, porque se trata de um ritual, que os devotos gostam de fazer presencialmente. Escolhem os doces a distribuir, não apenas pelo preço, mas também pela aparência e pela apresentação, fazendo a combinação na montagem dos saquinhos dos santos. Entretanto, em movimento contrário estão os chocolates, cujos os preços subiram com o aquecimento do consumo. Trata-se de um item muito consumido durante a pandemia. Eles não deverão fazer parte dos saquinhos este ano", orientou.

"Com o preço do açúcar voltando a subir, devido o aumento na produção de etanol e a variação cambial do dólar, que facilitou a exportação, tudo que tem açúcar ficou mais caro. A melhor opção sempre é pesquisar e ver o quê está dentro do orçamento", complementou o consultor de varejo Marco Quintarelli.

Para o diretor comercial da loja UFA Atacadão, Julio Cesar Matos, a perspectiva do mercado está bem melhor para este ano, em comparação ao ano passado:

"Naquela época estávamos no meio da pandemia, não tínhamos ainda uma solução definitiva do que poderia acontecer, esse ano já temos a vacina. O nosso público principal, que é um público de mais idade praticamente já tomou as duas doses, então isso facilita uma tranquilidade de que o nosso público vai sair para comprar. Até por isso percebemos uma antecipação maior na compra. Desde a semana passada as vendas aumentaram, os clientes estão se antecipando mais, justamente por ter essa tranquilidade maior. O São Cosme e Damião envolve uma questão religiosa, uma questão de promessa, então eles tentam fazer o máximo para garantir que vão dar o docinho".

Julio relatou, ainda, que a loja aumentou apenas cerca de 9% o preço dos doces, isso porque garantiram os produtos com antecedência. "Devido a pandemia realmente as fábricas tiveram escassez dos insumos para produzir os doces, desde a matéria prima até a embalagem, então houve um gargalo difícil para atender o mercado em sua totalidade. Por isso também podemos observar algum aumento nos preços. Como previmos isso aqui na UFA, nós adiantamos as compras para junho, adiantamos o pagamento com os fornecedores e conseguimos um preço melhor, para que mesmo que viesse acontecer alguma crise, nós já tivéssemos garantido os produtos, além de conseguir segurar um pouco um aumento. Em média aumentamos cerca de 9% no preço dos produtos".

Já o lojista Rodrigo Albuquerque, da loja Tarita Doces, relatou que observou um aumento de cerca de 30% nos itens. Devido aos aumentos do preço dos insumos insumos, os produtos também um aumento em torno de 30%. É inevitável, mas estamos estocados e com a expectativa muito boa. A loja está pronta pra receber os clientes", afirmou.

Questão de fé

Para os devotos, mesmo com a alta dos preços, a distribuição de doces é uma questão de fé da qual eles não abrem mão. Um desses fiéis é o Geraldo Pinheiro Júnior, de 41 anos, que dá doces todo ano. Apesar de ter pesquisado para economizar, ele contou que extrapolou o orçamento na hora da compra.

"O significado de dar doces para mim foi o de cura da depressão severa da minha esposa, quando ela recebeu um abraço de uma criança e passou a ter novas esperanças para a vida. Os preços estavam sim bem mais caros que o ano anterior, para economizar deixamos de levar alguns doces. O Nosso critério foi pesquisar os preços antes de comprar, mas, ainda assim, superou orçamento que tínhamos planejado", disse Geraldo.

As irmãs Myllena Medeiros, de 23 anos e Victória Luz, 20, construíram juntas o hábito de distribuir doces e, apesar de ainda não terem ido às compras, estão esperando pagar mais caro.



"Não sabemos ao certo quando começamos, temos memórias de distribuirmos doces desde sempre ao lado da nossa família. Hoje, crescidas, não pensamos na possibilidade de um 27 de setembro sem dar doces.

O significado religioso pesa bastante, pensando bem, podemos afirmar que somos devotas de São Cosme e São Damião", contou Victória.



"Em vista do que foi ano passado, não espero nada além do que ainda mais caro. Sempre de olho nas ofertas, mas por experiência sei que não faz muita diferença na hora de comprar. Já pensamos em talvez, diminuir na quantidade de guloseimas nos saquinhos mas o que nos ajuda mesmo, é a compra com antecedência", complementou Myllena.

Ofertas

UFA Atacadão

Nas unidades da UFA Atacadão é possível montar 50 saquinhos pagando R$ 71,92. Essa compra inclui 100 saquinhos plásticos de Cosme e Damião por R$ 6,99, pote de pingo de leite pote com 50 unidades por R$ 13,99, 50 unidades de pirulito coração de morango por R$ 3,99, caixa de maria mole com 50 unidades por R$ 15,99, caixa com 50 unidades de suspiro por R$ 6,99, pacote com 50 unidades de pipoquinha por R$ 9,99, pacote de bala de frutas mastigáveis sortidas por R$ 4,99 e pacote com 50 unidades de bananada por R$ 8,99.



Interessados podem visitar uma loja da UFA nos seguintes endereços: Taquara - Estr. dos Bandeirantes, 250; Quintino - R. Goiás, 868; Olinda - Estr. Sen. Salgado Filho, 261; Campo Grande - R. Campo Grande, 770; Penha Av. Braz de Pina, 504/510 e Duque de Caxias - Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1490.

Tarita Doces

No Mercadão de Madureira, na Rua Conselheiro Galvão número 112, também é possível encontrar ofertas para comemorar a festa. Entre elas a caixa de maria mole com 50 unidades por R$ 18,98; caixa de paçocas Santa Helena com 100 unidades por R$ 25,98; caixa de marshmallow Top Bell com 50 unidades por R$ 23,78; caixa com 50 unidades de suspiro por R$ 5,98; caixa com 50 unidades de copinho de banana por R$ 20,48; pé de moleque por R$ 10,48; bala Juquinha por R$ 6,98 e bananada por R$14,68.

Doçura Carioca

Na Saara, localizada na Rua Buenos Aires, 324 a loja Doçura carioca está preparada para o Dia de São Cosme e Damião, com destaque para as seguintes ofertas: bala Juquinha R$ 5,50; pirulito coração pequeno R$ 4,50; pipoca R$ 14,99, bananada R$ 9,90; suspiro R$ 9,90, coco de rato R$ 14,99; maria mole R$ 24,90; doce de abóbora R$ 24,90; geladinho R$ 9,90, cocada R$ 19,90 guarda chuva de chocolate R$ 12,00; bolinha de futebol de chocolate R$ 8,99; moranguete chocolate R$ 12,90; pé de moleque R$ 18,90; paçoca R$ 18,90 e pingo de leite R$ 18,90. Todos esses valores são referentes ao pacote com 50 unidades.

Assaí

A Rede Assaí Atacadista também disponibilizou ofertas para o dia dos santos. Entre elas a pipoca doce torrada Kerus 40g por R$ 0,55; biscoito wafer look Itamaraty 55g sabores diversos R$ 1,89; bala de gelatina Fini 90G por R$ 3,99; amendoim Mendorato pacote com 60 por R$ 27,90; paçoca rolha Santa Helena por R$ 19,90; amendoim grelhaditos sem pele pacote com 60 por R$ 27,90; amendoim Crokissimo pacote com 36 por R$ 17,99 e bala florestal mint hortelã por R$ 6,99. Todas essas ofertas começam a valer neste sábado e vão até o dia 30 de setembro